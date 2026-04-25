Răzvan Lucescu, dărâmat după ce a pierdut finala Cupei Greciei cu PAOK: „O noapte neagră”

CE TREBUIE SĂ ȘTII Ce a declarat Răzvan Lucescu după PAOK Salonic – OFI Creta 2-3, finala Cupei Greciei

Răzvan Lucescu (57 de ani) și PAOK Salonic au pierdut sâmbătă seară la Volos finala Cupei Greciei în fața lui OFI Creta. A fost 3-2 după prelungiri, iar golul decisiv a fost marcat tocmai în minutul 105+4 din penalty. După primele 90 de minute, scorul a fost 2-2. „Vulturii” au condus cu 1-0 încă din minutul 15, dar ulterior OFI Creta a întors soarta partidei după ce a marcat în minutele 28 și 50.

PAOK a împins totuși meciul în prelungiri, grație reușitei semnate de Jeremejeff în minutul 90+7. La final, fostul selecționer al României a apreciat că în principiu soarta acestei finale a fost decisă de faptul că echipa sa a comis două greșeli, de care formația adversă a profitat din plin. „E o noapte neagră pentru noi. Am dominat, dar la prima fază ne-am pierdut încrederea. Am pierdut controlul jocului, după care am primit gol fără ca OFI să domine. E greşeala noastră.

Le facem un corner cadou şi un penalty. Când lucrurile nu merg în favoarea ta, nu merge absolut nimic. E păcat, e o perioadă proastă pentru noi. A fost un meci influenţat de foarte multe accidentări, nu a fost o situaţie obişnuită”, a declarat la scurt timp după încheierea , citat de