Răzvan Lucescu, declarația pentru care Gigi Becali îl va iubi pe viață. „Mi se pare incredibil să vorbim așa ceva” Exclusiv

Răzvan Lucescu a vorbit în exclusivitate pentru FANATIK despre războiul dintre CSA Steaua și FCSB, considerând că echipa lui Gigi Becali este „adevărata Steaua”.

Tehnicianul român susține că FCSB este continuatoarea Stelei și este de partea lui Gigi Becali în disputa cu echipa armatei.

Printre alte subiecte abordate pentru FANATIK, antrenorul lui Al Hilal a făcut referire și la felul în care a trecut peste perioada da inactivitate, din cauza pandemiei de coronavirus, acesta preferând să rămână la Riad.

Răzvan Lucescu: „Mi se pare incredibil să vorbim de faptul că echipa lui Gigi Becali nu e Steaua. E clar: FCSB e Steaua!”

Ai spus că Steaua nu e nici ea ok… Tu cu cine votezi?

– Pentru Gigi Becali, clar! FCSB este continuatoarea Stelei, fără discuție. Gigi Becali a preluat Steaua și a continuat activitatea. Cineva i-a dat-o, dar el a continuat să facă performanță. Mi se pare incredibil să vorbim de faptul că echipa lui Gigi Becali nu este Steaua, că de ce a luat-o, că de ce i-a dat-o… S-a întâmplat…

Nu știu ce a fost acolo, dar el a preluat-o și a investit. A și avut un brand fantastic, dar a știut să meargă mai departe și Steaua nu a ajuns să aibă dificultăți. Steaua nu a ajuns să fie în criză financiară, Steaua nu a ajuns să fie retrogradată. Pentru mine asta este Steaua, clar!

Tu ce crezi despre patronul Gigi Becali care se implică la echipă?

– Vrei, nu vrei, Gigi Becali are multe hibe. Nu-și lasă antrenorii să conducă, mă rog… Dar are un mare merit că a menținut această echipă la un nivel ridicat. Din cauza acestei dispute oamenii nu mai vin la stadion.

Lumea e împărțită. Unii sunt cu Steaua de atunci, alții cu cea de acum. Tot fotbalul românesc are de pierdut. Am spus-o și mai devreme, o mai spun o dată: una e să auzi FCSB – Dinamo, altceva Steaua – Dinamo! Uită-te ce impact sonor are!

„Gigi Becali știe cel mai bine care este realitatea cu Man și cu Coman. Cât costă ei”

Crezi că ar putea Gigi Becali să obțină 10-20 de milioane de euro pe Man, pe Florinel Coman, cum și-a propus?

– Sunt cam departe de problema asta, pentru că nu cunosc foarte bine lucrurile. Sunt departe de fotbalul românesc, și ca locație în ultimii ani… Dar cred că fiecare are strategia lui în ceea ce privește transferurile și Gigi Becali știe cel mai bine care este realitatea cu Man și cu Coman. Cât costă ei.

Nu e interesant Gnohere pentru tine? Că tot s-a scris despre oferte din Arabia Saudită pentru el…

– Noi avem un număr fix de străini care pot juca în campionatul Arabiei Saudite, șapte, și avem toate locurile ocupate. Unul singur este la final de contract și mi-aș dori să rămână, dar nu știu ce se va întâmpla până la final. Când negociezi, se poate orice. (n.r. – este vorba despre mijlocașul brazilian de 30 de ani Carlos Eduardo, Al Hilal pregătind venirea marocanului Younes Belhanda de la Galata, dacă Eduardo nu prelungește).

Radamel Falcao, marea lovitură a verii la Al Hilal?

– Nu se pune problema. Îl am pe Gomis. Știi bine că în perioada asta sunt foarte multe jocuri, foarte mulți impresari care propun, aruncă, dau nume presei, apoi se inflamează puțin spiritele, atrag atenția, fac strategii de negocieri. Iar când e vorba despre astfel de situații, aproape mereu auzi „Arabia Saudită, Arabia Saudită!” sau zona asta… Și apoi clubul cel mai important aici și în Asia este Al Hilal!