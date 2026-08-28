Răzvan Lucescu defilează în Qatar! Victorie fabuloasă după un meci cu 8 goluri. Video

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După 3-1 contra lui Al Ahli Doha în prima etapă, Al Sadd, formația pregătită de Răzvan Lucescu (57 de ani) a făcut spectacol în a doua rundă și s-a impus cu 6-2 pe terenul celor de la Qatar SC, victoria fiind asigurată încă de la pauza jocului. Pentru Al Sadd urmează două dueluri contra echipei lui Florinel Coman, Al-Gharafa.

Răzvan Lucescu defilează în Qatar! Al Sadd a învins-o cu 6-2 pe Qatar SC

Al Sadd a controlat clar meciul de pe terenul celor de la Qatar SC și a reușit să marcheze de trei ori în prima repriză, în decurs de doar 15 minute. Brazilianul Paulo Otavio, fost jucător la VfL Wolfsburg, a reușit o „dublă”, iar a treia reușită i-a aparținut lui Yusuf Abdurisag. Partea secundă avea să fie mai echilibrată.

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În minutul 61, gazdele au redus din diferență prin Joao Pedro, care a transformat o lovitură de la 11 metri, dar apoi Roberto Firmino, fostul star al lui Liverpool, a făcut 4-1 cu un șut din careu. Pau Prim a marcat al doilea gol al gazdelor, înainte ca brazilianul Claudinho să refacă diferența de 3 reușite. Tabela a fost închisă în prelungiri de căpitanul lui Al Sadd, Akram Afif, iar echipa lui Răzvan Lucescu s-a impus cu un incredibil 6-2.

🎥 WATCH | 🆚 goals Week 2 |

— Qatar Stars League (@QSL_EN)

Duel al românilor în Qatar: Răzvan Lucescu versus Florinel Coman

Pentru Al Sadd urmează o „dublă” contra echipei la care evoluează Florinel Coman, Al Gharafa. Mai întâi, cele două echipe se vor întâlni pe 1 septembrie, de la ora 17:00, în semifinalele Qatar Cup, o competiție care reunește primele patru clasate din sezonul trecut. Apoi, pe 5 septembrie, de la ora 19:15, Al Sadd și Al Gharafa se vor întâlni din nou, de această dată în campionat.

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Dacă , Al Gharafa a câștigat la rândul său în prima etapă, 2-1 pe teren propriu contra celor de la Al Shahaniya. Titularizat de antrenorul Pedro Martins, .