Răzvan Lucescu, descumpănit după lovitura primită în Grecia: „Trăiesc cele mai urâte luni din viața mea!” Exclusiv

Răzvan Lucescu a pierdut incredibil locul de calificare în UEFA Champions League, după ce a condus cu 2-0 la pauză. Ce a declarat antrenorul român după eșec.
Iulian Stoica
18.05.2026 | 13:26
PAOK a ratat în mod incredibil locul doi în campionatul Greciei. Formația din Salonic a condus cu 0-2 la pauză în deplasarea cu Panathinaikos, însă gazdele au reușit să înscrie de două ori în actul secund și astfel că echipa pregătită de Răzvan Lucescu a încheiat stagiunea pe trei. Dacă ar fi terminat pe locul secund, elevii românului ar fi mers în preliminariile UEFA Champions League, pe când acum trebuie să se mulțumească doar cu a doua competiție continentală, Europa League.

În cadrul FANATIK SUPERLIGA, Gabi Safta a povestit cum PAOK ar fi trebuit să beneficieze de un penalty în prelungirile meciului cu Panathinaikos, după un henț evident la Calabria. La scurt timp după partidă, Răzvan Lucescu a oferit o declarație exclusivă pentru FANATIK, în care a recunoscut că ultimele luni sunt cele mai grele din viața sa, în contextul în care Mircea Lucescu s-a stins din viață pe 7 aprilie, iar PAOK a ratat ambele obiective interne.

„Dramă sportivă la PAOK! În trei săptămâni a ratat toate obiectivele importante. După finala Cupei pierdută cu Ofi Creta, PAOK a ratat ieri calificarea în preliminariile UEFA Champions League după ce a condus-o pe Panathinaikos cu 2-0 la pauză și a fost egalată în minutul 81. S-a terminat scorul 2-2, dar și pentru că arbitrul nu a dictat un penalty în minutul 90 pentru PAOK după un henț clar.

Dacă ar fi rămas scorul 2-1, Răzvan Lucescu ar fi mers în preliminariile Champions League. După meci, jucătorii lui PAOK și-au cerut scuze fanilor printr-un comunicat și au promis că vor fi mai puternici în sezonul viitor. Înainte de a citi declarațiile date de Răzvan Lucescu în presa greacă, vă citesc mesajul trimis mie. E exclusiv pentru FANATIK: ‘E a doua finală pierdută în mod incredibil. Din martie și până acum sunt cele mai urâte luni din viața mea’. Acesta a fost mesajul scris de Răzvan Lucescu”, a prezentat Gabi Safta.

Presa din Grecia anunță schimbări la PAOK

În continuarea intervenției sale, Gabi Safta a citat declarațiile lui Răzvan Lucescu la conferința de presă, antrenorul nedorind să vorbească despre viitorul său. Totodată, analistul FANATIK a scos și o analiză a unui șef al formației din Salonic, acesta anunțând că urmează o etapă de schimbări și de decizii serioase în cadrul clubului PAOK.

„’Am dat dovadă de prostie, nu vreau să vorbesc despre viitor. Cuvântul dezamăgire este prea mic pentru a arăta despre ceea ce s-a întâmplat astăzi. Nu vreau să spun nimic despre viitor, m-aș ruga să avem mai mult ajutor de sus pentru problemele pe care le-am întâmpinat în sezonul acesta’, le-a spus Răzvan Lucescu celor din presa greacă.

Vă prezint o scurtă analiză a unui șef al lui PAOK, apărut în publicația Gazzetta: ‘De la 0-2, la dezastru total. PAOK s-a sinucis pe un bulevard gol, a ratat locul doi și a încheiat sezonul cu proteste la golul anulat a lui Konstantelias și la hențul lui Calabria. Ce s-a întâmplat aseară se numește masochism. Echipa s-a prăbușit de frică sau de panică. Lucescu are contract până în 2027, însă e clar că organizația a intrat într-o etapă de schimbări și de decizii serioase’”, a transmis Gabi Safta.

Toate detaliile despre momentele dificile prin care trece Răzvan Lucescu la PAOK

Iulian Stoica este redactor pe zona de Sport la Fanatik. A debutat ca reporter sportiv la ProTv, iar după o experiență de 6 luni a decis să facă parte din proiectul Fanatik.
