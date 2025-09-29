Răzvan Lucescu, deznădăjduit după un nou pas greșit în Grecia. PAOK n-a mai învins de patru meciuri!

PAOK Salonic, antrenată de Răzvan Lucescu, a încheiat la egalitate duminică seara, în deplasare, scor 3-3, cu formaţia Asteras. Egalul s-a consemnat după ce elevii lui Lucescu jr au condus cu 3-1, dar nu au fost capabili să-și conserve avantajul.

PAOK a avut 3-1 dar nu a putut păstra avantajul

Federico Macheda a deschis scorul pentru Asteras Tripoli, în minutul 7, dar PAOK-ul lui Răzvan Lucescu a egalat în minutul 21, dintr-un penalti transformat de Despodov. În minutul 26, Konstantelias a adus în avantaj pe alb-negri.

Oaspeţii au mai primit un penalty, la un fault asupra lui Chalov şi acelaşi jucător a transformat în minutul 33, ducând scorul la 3-1 pentru PAOK. Emmanouilidis a marcat în al doilea minut de prelungiri şi la pauză PAOK conducea cu 3-2.

Gioacchini a egalat pentru gazde, în minutul 74, iar elevii lui Lucescu jr nu au mai putut schimba tabela, bifând al patrulea meci consecutive fără victorie.

Lucescu e nemulțumit de greșelile făcute

“Bineînțeles că am pierdut două puncte. Este o perioadă în care lucrurile nu merg bine pentru noi. Meciul a început cu o greșeală de-a noastră care i-a permis lui Asteras să preia conducerea, am reușit să răsturnăm scorul și am fi putut marca mai mult decât cele trei goluri în ocaziile pe care le-am avut.

Dar, din nou, o greșeală a noastră i-a permis lui Asteras să înscrie și să rămână în joc. În a doua repriză am avut controlul, am avut ocazia să înscriem și din nou i-am dat lui Asteras ocazia să egaleze”, a spus Răzvan Lucescu după meci.

Românul, care are peste 300 de meciuri pe banca grecilor. a mizat pe formula: Pavlenka – Kenny, Kedziora, Lovren, Taylor – Meite, Kamara (53′ Ozdoev) – Despodov (70′ Ivanusec), Konstantelias, Taison (53′ Zivkovic) – Chalov (70′ Giakoumakis).

Urmează meciul cu Ionuț Radu din Liga Europa, apoi derbyurile cu Olympiakos și AEK

Echipa lui Răzvan e pe locul 3, cu 11 puncte. Asteras e penultima în clasament, locul 15, cu doar două puncte. Pe primele două locuri sunt Olympiakos Pireu și AEK Atena, ambele cu câte 13 puncte, după cinci meciuri disputate.

Pentru PAOK urmează o perioadă cu meciuri foarte grele. Apoi vin derbyurile cu Olympiakos Pireu (acasă) și AEK Atena (deplasare). Între cele două partide campionatul se întrerupe pentru meciurile din preliminariile CM 2026.