Răzvan Lucescu, dezvăluiri de culise de la întâlnirea cu George Copos și Dan Șucu la Salonic. Cât de aproape a fost Mircea Lucescu să preia Rapidul?

Înainte să revină la naționala României, Mircea Lucescu era visul rapidiștilor pentru a prelua banca tehnică din Giulești. Iar . Ba chiar a lansat ipoteza conform căreia lui Mircea Lucescu i-ar fi putut urma fiul său.

De ce au mers George Copos, Mircea Lucescu și Dan Șucu la Salonic? Răzvan Lucescu: „Nu pentru mine!”

Invitat de gală într-o ediție specială de FANATIK SUPERLIGA cu Horia Ivanovici, Răzvan Lucescu a comentat declarația fostul său patron.

ADVERTISEMENT

„N-a zis că pentru mine! Au venit la Salonic la meciul contra lui Olympiakos. Au venit înaintea meciului și au plecat după meci. Au venit să vadă un meci decisiv. Dacă Olympiakos ar fi câștigat acel meci, se ducea la câștigarea titlului. Urmau alte două etape. Ăsta era un meci-restanță, imediat după ce Olympiakos a scos pe Aston Villa”, a precizat .

Mai mult, Răzvan Lucescu a ținut să dezmintă zvonurile legate de negocieri între el și Dan Șucu pentru a prelua Rapidul: „Nu, nu a venit să mă curteze. N-am avut niciodată nicio discuție cu domnul Șucu despre Rapid”.

ADVERTISEMENT

George Copos: „Am mers de vreo două ori cu Dan în Grecia, la Răzvan”

Toată discuția a plecat de la declarațiile lui George Copos într-un interviu pentru . Fostul patron din Giulești a spus că „Mircea chiar și-a dorit să vină, dar totul a depins de decizia proprietarilor. Nu sugerez că n-au făcut bine ceea ce au făcut, dar cred că semnaseră deja contractul cu Neil Lennon.

Am mers de vreo două ori cu Dan în Grecia, la Răzvan. Iar Mircea era hotărât să vină. Și putea să vină! Să stea trei-patru ani, e sănătos, făcea echipă. Îl lăsa după aceea pe Răzvan. Ar fi fost fenomenal, o continuitate. Cam așa vedeam eu planul”.

ADVERTISEMENT

Răzvan Lucescu: „Dacă domnul Copos spune, ceva o fi fost”

În direct la FANATIK SUPERLIGA, Răzvan Lucescu a precizat că nu este la curent cu eventuale negocieri între Dan Șucu și Mircea Lucescu. Însă are încredere în cuvintele lui George Copos.

ADVERTISEMENT

„Habar nu am, dar dacă domnul Copos spune, ceva o fi fost. Niște discuții or fi fost, nu știu. Dar, într-adevăr, toți trei au fost la acel meci și am și ieșit repede, înainte de conferința de presă, de la vestiare după meci și i-am salutat pentru că erau în grabă să ia avionul.

Răzvan Lucescu: „Nu știu dacă i-a propus cineva cu adevărat să preia Rapid”

Probabil că au fost niște discuții, dar cred că, în perioada în care tatăl meu a fost liber (n.r. – de contract), cu foarte multă lume din fotbal a discutat. Și mulți i-au cerut sfaturi la vârsta lui, la valoarea lui, la experiența lui, la ce reprezintă.

Horia, nu știu dacă i-a propus cineva cu adevărat să vină și să preia echipa ca antrenor”, a precizat Rzăvan Lucescu.