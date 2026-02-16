Sport

Răzvan Lucescu, discurs de mare antrenor după PAOK – AEK: „Sunt foarte mândru de jucătorii mei”

Prima reacție a lui Răzvan Lucescu după PAOK Salonic - AEK Atena 0-0, meci în care echipa sa a ratat un penalty: „Sunt foarte mândru de efortul depus”
Gabriel-Alexandru Ioniță
16.02.2026 | 09:45
Razvan Lucescu discurs de mare antrenor dupa PAOK AEK Sunt foarte mandru de jucatorii mei
Reacția lui Răzvan Lucescu după PAOK Salonic - AEK Atena 0-0. Foto: Hepta
PAOK-ul lui Răzvan Lucescu a terminat la egalitate pe teren propriu derby-ul cu AEK Atena, scor 0-0, disputat în cadrul etapei cu numărul 21 din campionatul Greciei. În această partidă, echipa antrenorului român a ratat o lovitură de la 11 metri, în minutul 12, prin Georgios Giakoumakis.

Răzvan Lucescu și-a felicitat jucătorii după PAOK Salonic – AEK Atena 0-0

Chiar și în aceste condiții, fostul selecționer al naționalei României a ținut în mod special să-și felicite jucătorii pentru efortul depus în această partidă, într-un context destul de complicat din această perspectivă, cu probleme de lot și număr mare de meciuri importante jucate într-un interval de timp destul de scurt.

„În 10 zile am jucat 4 derby-uri. Am avut 3 meciuri cu zece jucători, o singură extremă, Meite, s-a forțat să joace și a trebuit să înfruntăm un adversar plin de prospețime și cu zile de pregătire în plus.

În aceste condiții, a fost complicat și din acest motiv sunt foarte mândru de jucătorii mei. Au luptat, nu au renunțat niciodată, au muncit, au dat totul în fiecare situație. Echipa noastră este într-o fază de supraîncărcare, dar asta nu s-a văzut astăzi. Am început foarte bine, cu intensitate, cu agresivitate, am dominat.

(n.r. Despre penalty-ul ratat de Giakoumakis) A schimbat raportul încrederii, le-a dat mai multă celor de la AEK din acel moment. Am discutat la pauză și am spus că astfel de meciuri se decid într-un minut. Am fi putut marca cu Kamaras, pe de altă parte AEK a avut acea ocazie cu Jovic. Cu toate derby-urile pe care le-am jucat, cu cât de multe au fost, a fost un efort mare să jucăm împotriva unei echipe care nu se confrunta cu ceva similar.

Sunt foarte mândru de efortul depus. Suntem o echipă care are un ritm de joc foarte bun. Dar cu absențe lucrurile pot deveni complicate. Trebuie să apreciem efortul, forța, viteza de joc, jucătorii încearcă să echilibreze situația în care ne aflăm”, a declarat Răzvan Lucescu după meci, citat de jurnaliștii greci de la metrosport.gr. 

PAOK rămâne în cursa pentru titlu în Grecia

Ca urmare a acestui rezultat, PAOK Salonic a rămas pe locul 3 în Grecia, cu 46 de puncte, în vreme ce AEK Atena este în continuare lider, cu 49 de puncte. Echipa antrenată de Răzvan Lucescu are însă în acest moment și un joc mai puțin disputat.

