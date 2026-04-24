Răzvan Lucescu, discurs emoționant înainte de PAOK – OFI Creta, finala Cupei Greciei. A amintit de mentalitatea tatălui său: „Fără victorie sunt un om mort!”

ADVERTISEMENT

Răzvan Lucescu (57 de ani) a susținut conferința de presă premergătoare meciului de sâmbătă dintre PAOK Salonic și OFI Creta, finala Cupei Greciei. În mod așteptat, antrenorul român a vorbit în mod special cu această ocazie despre importanța acestei partide, bineînțeles dat fiind faptul că un trofeu este pus în joc.

Răzvan Lucescu, discurs „împrumutat” de la legendarul său tată înaintea finalei Cupei Greciei dintre PAOK Salonic și OFI Creta

La un moment dat, el a făcut apel chiar și la mentalitatea de campion exprimată cu fiecare ocazie de către . „Fără victorie sunt un om mort”, a spus Răzvan Lucescu, aducând aminte de celebrul discurs avut de „Il Luce” după victoria cu Austria de pe Arena Națională, scor 1-0, obținută de România în campania de calificare la Campionatul Mondial. Atunci, legendarul antrenor a folosit exact aceeași expresie, tot cu ocazia unei conferințe de presă.

ADVERTISEMENT

„Personal pot să vă spun că e o finală specială, dar pot să recunosc că fiecare meci decisiv e special. Eu așa sunt, trăiesc această viață în fotbal pentru a câștiga. Peste noi au trecut multe situații dificile, uragane. Aș compara acest sezon cu toată istoria lui PAOK de 100 de ani. Trebuie să trecem prin aceste situații complicate încă din startul sezonului. Am avut parte de un program complicat, în Cupă am avut cel mai greu traseu, în Europa la fel. Am avut și accidentări, unele de înțeles, altele în urma unor situații incredibile.

Ați menționat despre cum echipa zburda la un moment dat. A fost istoria cu suporterul ucis la Olympiakos, cu tatăl meu, cu fratele patronului. Faptul că am ajuns aici arată că am avut personalitate, spirit de luptă. După cum am spus, jucăm cu un trofeu pe masă, dar nu doar pentru noi, ci și pentru oamenii care trăiesc pentru PAOK, pentru fericirea lor, asta e viața lor.

ADVERTISEMENT

Acum trebuie să arătăm fotbalul bun din trecut. A fost și problema cu jucătorii veniți în iarnă, care au avut nevoie de adaptare și au intrat în focuri din cauza situației accidentărilor. Considerăm că e o finală specială prin prisma tuturor acestor situații”, a mai spus la conferința de presă premergătoare meciului cu OFI Creta.

ADVERTISEMENT

PAOK Salonic are o motivație în plus înaintea acestei finale

Nu în ultimul rând, fostul selecționer al României a amintit că recent PAOK Salonic și-a sărbătorit Centenarul, bineînțeles un motiv în plus pentru el și jucătorii săi de a face tot posibilul pentru a câștiga un trofeu în acest sezon: „Ceea ce am văzut la sărbătoarea suporterilor de 100 de ani arată încă o dată ce e PAOK. E un feeling al unei mari familii, al unui club greu încercat, iubit, care a luptat mereu. Pentru toată lumea e un moment special, trebuie să știm să ne controlăm emoțiile. Am acumulat experiență în ultimii ani, toată lumea e pregătită să dea totul și să lupte, iar în final să ridicăm trofeul. OFI Creta este într-o formă bună, au o atmosferă bună.

ADVERTISEMENT

Merită respectul nostru. Există un respect pentru oponent, am remarcat munca lor. Este o echipă care e pregătită, cu jucători de calitate. Ei pot să fie mulțumiți de fotbaliștii pe care îi au, care pot să aibă decizii importante în meci. Decizia ca finala să se joace în luna aprilie a fost luată în august, nu are sens să comentăm acum”.