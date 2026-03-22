Răzvan Lucescu, discurs furibund după ce PAOK a pierdut primul loc în Grecia: ”Cel mai prost meci al sezonului”

Pentru Răzvan Lucescu, în vârstă de 57 de ani, se anunța un weekend mai liniștit, însă nu a fost deloc așa. PAOK a fost învinsă deși s-a aflat în avantaj și a pierdut primul loc în clasamentul campionatului din Grecia.

PAOK-ul lui Răzvan Lucescu, înfrângere neașteptată în Grecia

În etapa cu numărul 26, ultima a sezonului regulat din campionatul elen, PAOK Salonic s-a deplasat pe terenul lui Volos, formație aflată în lupta pentru a prinde un loc în barajul ce poate aduce calificarea în Conference League, și .

Meciul a început cum nu se poate mai bine pentru echipa tehnicianului român, care a deschis scorul în minutul 13 prin atacantul suedez Alexander Jeremejeff, după o pasă venită de la veteranul brazilian Taison. Acesta a fost scorul pauzei și nimeni nu se aștepta la întorsătura ce urma să aibă loc în repriza secundă.

Gazdele au restabilit egalitatea prin David Martinez (64), iar PAOK a simțit pentru prima dată că pierde controlul jocului. Băieții lui Lucescu jr. s-au aruncat în atac, dar au fost haotici și nu și-au creat ocazii. Mai mult au primit lovitura de grație în minutul 5 al prelungirilor, atunci când venezueleanul Jan Hurtado a înscris golul victoriei pentru Volos.

Explicațiile lui Răzvan Lucescu pentru un eșec surprinzător

La finalul partidei de pe Panthessaliko Stadium, Răzvan Lucescu a recunoscut că echipa a făcut cel mai slab joc al acestui sezon și este de părere că înfrângerea a venit și din cauză că jucătorii săi și-au pierdut încrederea.

”A fost un meci prost, cel mai prost al sezonului, la un moment dat nu ne așteptam să ni se întâmple. Am început bine, dar am greșit ușor, le-am oferit adversarului multe oportunități și le-am permis să intre în tranziții. Am continuat în același tipar, am fost pasivi și i-am lăsat să joace și să-și creeze ocazii.

Ne-a lipsit încrederea în sine și eram nerăbdători să nu primim goluri. S-a pierdut ceva. Este încrederea… Adversarul a profitat de unele dintre greșelile noastre. Am făcut alegeri pripite și greșite. Mingea venea spre noi și același lucru s-a întâmplat din nou, împotriva unei echipe care a fost agresivă în defensivă.

Nu ne așteptam, dar mai avem șase meciuri și vom încerca să reacționăm. Lucrurile ar fi fost mai ușoare… Primul gol a venit din greșeala noastră, iar al doilea dintr-un corner”, a declarat Lucescu, conform .

Răzvan Lucescu, iubit necondiționat de fanii lui PAOK

Tehnicianul român este și asta s-a putut vedea și la întâlnirea de la Volos. Fanii ”alb-negrilor” au afișat un banner extraordinar în onoarea lui Răzvan Lucescu.

Unul dintre puținele bannere care au fost atârnate pe stadionul Panthessaliko l-a avut în centrul atenției pe Lucescu. La tribuna a doua a fost afișat steagul României, iar în centru era antrenorul român ținând în brațe și sărutând trofeul după ce PAOK a câștigat titlul în Grecia.

PAOK a pierdut locul 1 în Grecia

În urma acestei înfrângeri neașteptate, PAOK a pierdut primul loc în clasament. Lider a devenit AEK Atena, care, fără Răzvan Marin suspendat, s-a impus cu 3-0 în fața formației Kifisia, iar Olympiacos a urcat pe poziția secundă după remiza cu AEL Larissa, scor 0-0.

Clasamentul campionatului elen la finalul sezonului regulat și înaintea începerii play-off-ului pentru titlu, al celui pentru locul de Conference League, dar și pentru play-out este următorul: