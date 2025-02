Răzvan Lucescu, discurs tăios după PAOK – FCSB 1-2: ”Victoria lor nu înseamnă nimic, calificarea este deschisă”

Campioana României a obținut o , însă Răzvan Lucescu este de părere că nu s-a jucat nimic în turul PAOK – FCSB 1-2 și totul se va decide peste o săptămână la București

Răzvan Lucescu, prima reacție după întâlnirea PAOK – FCSB 1-2

La finalul meciului din prima manșă a play-off-ului pentru optimile Europa League, tehnicianul român a explicat că eliminarea lui Taison a schimbat total soarta partidei, iar golurile ”roș-albaștrilor” au venit pe greșelile jucătorilor săi.

”Am jucat 10 contra 11, eliminarea ne-a afectat. Am făcut două greșeli și am primit două goluri în repriza secundă, dar cred că este un rezultat nemeritat. Am avut o primă repriză fantastică.

Am luat conducerea, ne-am păstrat poarta intactă, am avut ocazii de a marca mai multe goluri. Victoria Stelei nu înseamnă nimic, calificarea este deschisă pentru că mai avem un meci în față și totul se va decide acolo”, a declarat Lucescu, conform .

Becali știe cum a venit victoria echipe sale

Victoria celor de la FCSB s-a conturat în repriza secundă, atunci când a evoluat în superioritate numerică. în prelungirile primei reprize, după ce a protestat la o decizie a arbitrului.

Condusă la pauză cu 1-0 de formația lui Răzvan Lucescu, campioana României a întors rezultatul cu golurile reușite de Andrei Gheorghiță și Joyskim Dawa, .

Patronul Gigi Becali a explicat că a fost o introducerea celor doi fotbaliști care au marcat la Salonic. ”Deciziile nu erau greu de luat. Ngezana avea cartonaș galben, îmi era frică și Miculescu nu a contat în joc.

Vezi ce înseamnă să ai curaj să joci? Cisotti a fost pe tot terenul. Este inspirație divină. Dumnezeu face. Cine are ochi de văzut să vadă, cine are urechi să audă. Să fie întâmplare? Ambii jucători care au intrat la pauză au dat gol. Nu?

Gheorghiță n-a pierdut nicio minge. A scos ceva din ele. Zici că este lent. El este înțelept și pasează unde trebuie”, a declarat Becali, după victoria care o pune pe FCSB în postura de favorită clară la calificarea în optimile Europa League.