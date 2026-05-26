Răzvan Lucescu, dorit în Serie A! Echipa care a pus ochii pe antrenorul lui PAOK: „Are mai multe oferte, nu doar de la Beșiktaș”

Răzvan Lucescu (57 de ani) este unul dintre antrenorii de top ai României. El a reușit să o ducă pe PAOK în fruntea fotbalului din Grecia, însă acum pare că se află la capăt de drum, deși mai are un an de contract, și poate ajunge într-un campionat mult mai puternic. El este dorit de Beșiktaș, însă Mihai Stoica deține informații că ar putea prelua o echipă dintr-o competiție de un nivel superior.
Fără doar și poate, antrenorul român al momentului este Cristi Chivu, care a reușit să câștige eventul cu Inter Milano la primul său sezon pe banca clubului căruia i-a dedicat 15 ani din viață. Un alt antrenor de rang înalt al României este Răzvan Lucescu, mult mai experimentat, însă care nu a condus până acum echipe din fotbalul mare.
Cele mai mari performanțe ale sale se leagă de sfertul european alături de Rapid, de Cupa Campionilor Asiei alături de Al-Hilal și de trofeele câștigate cu PAOK, însă acum ar fi momentul ca el să facă următorul pas în cariera sa și să accepte o provocare dintr-un campionat mai puternic. Beșiktaș, echipa la care a antrenat și tatăl său, Mircea Lucescu, este dornică să-l aducă la Istanbul, însă Mihai Stoica a explicat la MM la FANATIK că deține informații cu privire la anumite oferte din Vest: „Eu, din informațiile pe care le dețin, știu că are mai multe oferte din Europa, nu doar de la Beșiktaș. Are oferte din campionate mai interesante decât Turcia. Joi o să pun presiune, să văd dacă se scapă, dar nu cred că o să se scape (n.r. – râde). Glumesc, n-am nicio șansă.
Eu știu sigur că a avut ofertă anul trecut din Italia și nu a vrut să plece. I-ar fi plătit și clauza lui PAOK de 2 milioane. Nu a vrut să plece, cred că i-ar fi fost rușine să-i zică lui Savvidis că plătesc oamenii clauza și că pleacă. Vom vedea, depinde la ce echipă s-ar duce. Inter e Inter totuși, nu se poate bate cu Chivu dacă nu va prelua o echipă de nivel ridicat”, a spus Mihai Stoica, la emisiunea „MM la FANATIK”.
Conform presei din Italia, Răzvan Lucescu ar fi fost ofertat de Cagliari în urmă cu două sezoane, însă în cele din urmă antrenorul român a ales să rămână la Salonic, alături de PAOK. În total, tehnicianul român a adunat 256 de partide pe banca alb-negrilor și are o medie de 1,86 puncte pe meci.
Cagliari nu este o echipă de top din Serie A, iar obiectivul ei din fiecare sezon este evitarea retrogradării. Acest lucru ar fi putut conta enorm în decizia lui Răzvan Lucescu, care a preferat să se lupte în cupele europene și să se bată pentru trofee, decât să sufere într-o luptă aprigă pentru supraviețuire. „Cagliari aspiră să-l aducă pe antrenorul român în Italia și asta nu este un mister, la fel cum nu este un secret nici rezistența grecilor și dorința lui Lucescu de a continua la Salonic”, scriau italienii la acea vreme.