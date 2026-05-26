Răzvan Lucescu, dorit în Serie A! Echipa care a pus ochii pe antrenorul lui PAOK: „Are mai multe oferte, nu doar de la Beșiktaș”

ADVERTISEMENT

Răzvan Lucescu (57 de ani) este unul dintre antrenorii de top ai României. El a reușit să o ducă pe PAOK în fruntea fotbalului din Grecia, însă acum pare că se află la capăt de drum, deși mai are un an de contract, și poate ajunge într-un campionat mult mai puternic. El este dorit de Beșiktaș, însă Mihai Stoica deține informații că ar putea prelua o echipă dintr-o competiție de un nivel superior.

Răzvan Lucescu, oferte bune din Europa! A fost dorit în Serie A

Fără doar și poate, antrenorul român al momentului este Cristi Chivu, care a reușit să câștige eventul cu Inter Milano la primul său sezon pe banca clubului căruia i-a dedicat 15 ani din viață. Un alt antrenor de rang înalt al României este Răzvan Lucescu, mult mai experimentat, însă care nu a condus până acum echipe din fotbalul mare.

ADVERTISEMENT

Cele mai mari performanțe ale sale se leagă de sfertul european alături de Rapid, de Cupa Campionilor Asiei alături de Al-Hilal și de însă acum ar fi momentul ca el să facă următorul pas în cariera sa și să accepte o provocare dintr-un campionat mai puternic. însă Mihai Stoica a explicat la MM la FANATIK că deține informații cu privire la anumite oferte din Vest: „Eu, din informațiile pe care le dețin, știu că are mai multe oferte din Europa, nu doar de la Beșiktaș. Are oferte din campionate mai interesante decât Turcia. Joi o să pun presiune, să văd dacă se scapă, dar nu cred că o să se scape (n.r. – râde). Glumesc, n-am nicio șansă.

Eu știu sigur că a avut ofertă anul trecut din Italia și nu a vrut să plece. I-ar fi plătit și clauza lui PAOK de 2 milioane. Nu a vrut să plece, cred că i-ar fi fost rușine să-i zică lui Savvidis că plătesc oamenii clauza și că pleacă. Vom vedea, depinde la ce echipă s-ar duce. Inter e Inter totuși, nu se poate bate cu Chivu dacă nu va prelua o echipă de nivel ridicat”, a spus Mihai Stoica, la emisiunea „MM la FANATIK”.

ADVERTISEMENT

De ce echipă din Italia a fost dorit Răzvan Lucescu

Conform , Răzvan Lucescu ar fi fost ofertat de Cagliari în urmă cu două sezoane, însă în cele din urmă antrenorul român a ales să rămână la Salonic, alături de PAOK. În total, tehnicianul român a adunat 256 de partide pe banca alb-negrilor și are o medie de 1,86 puncte pe meci.

ADVERTISEMENT

Cagliari nu este o echipă de top din Serie A, iar obiectivul ei din fiecare sezon este evitarea retrogradării. Acest lucru ar fi putut conta enorm în decizia lui Răzvan Lucescu, care a preferat să se lupte în cupele europene și să se bată pentru trofee, decât să sufere într-o luptă aprigă pentru supraviețuire. „Cagliari aspiră să-l aducă pe antrenorul român în Italia și asta nu este un mister, la fel cum nu este un secret nici rezistența grecilor și dorința lui Lucescu de a continua la Salonic”, scriau italienii la acea vreme.

ADVERTISEMENT