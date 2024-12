Deși în startul sezonului PAOK a întâmpinat dificultăți, Răzvan Lucescu a reușit să o „ducă la capăt”, iar la finalul acestui an formația din Salonic se află pe locul secund din campionatul grec.

Răzvan Lucescu, eliberat după ultimul meci din acest an: „Vă spun adevărul! Suntem un club care nu e plăcut de ceilalți”

La doar 4 zile de când , românul a demonstrat încă o dată că este unul dintre cei mai buni antrenori din campionatul Greciei și formația sa s-a impus fără drept de apel în duelul cu Atromitos, scor 3-0.

Răzvan Lucescu a avut un discurs manifest la conferința de presă de după meciul cu Atromitos. la echipa sa și că a fost extrem de greu să „redreseze corabia”.

Fostul selecționer a ținut să le amintească criticilor că PAOK nu este o formație „confortabilă” din campionatul grec și de acolo pleacă toată ura îndreptată către echipa sa. Ba mai mult, Răzvan Lucescu susține că performanțele obținute de el nu pot fi comparate cu cele ale adversarilor.

„Să ne amintim de perioada dură a verii, cu multe schimbări. Un grup unit a fost schimbat, nu vreau să spun distrus. Din acel moment, a trebuit să reconstruim de două ori. Am trecut prin momente dificile dar, în final, am reacționat bine și am încheiat anul implicați în toate cele trei competiții“

Suntem un club care nu e plăcut de ceilalți, dar am reușit să fim învingători fiind uniți, ca o familie. Asta e adevărul, nu e ipocrizie. Am rămas împreună, echipa, fanii, și am depășit clipe foarte dificile.

„Performanțele noastre nu pot fi comparat cu niciun alt titlu”

Performanțele noastre nu pot fi comparate cu niciun alt titlu al unor formații care au totul de partea lor. Cu acești fani, putem trece peste frustări, greutăți cu care ne confruntăm întotdeauna, aproape în fiecare săptămână.

Când ai în spate asemenea unitate, sprijin, dragoste, pasiunea pentru echipă e imensă. Și e mai ușor pentru noi să mergem înainte și să realizăm performanțe

Mă pregătesc mental pentru ce va veni, în condiții grele. Aproape fiecare meci ne-a arătat că înfruntăm nu doar aspectele legate de fotbal, trebuie să fim pregătiți pentru orice“, a declarat Răzvan Lucescu la conferința de presă.