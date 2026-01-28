Răzvan Lucescu, emoționant la conferința de presă înainte de Lyon – PAOK: „Să jucăm pentru acești copii care au murit”

ADVERTISEMENT

PAOK s-a deplasat în Franța pentru duelul cu Olympique Lyon din ultima etapă din „Faza Ligii” UEFA Europa League. Clubul elen trece prin momente grele, 7 fani ai echipei stingându-se din viață la Lugojel, în România. Ce a spus Răzvan Lucescu la conferința de presă.

Răzvan Lucescu, îndurerat de tragedia de la Lugojel

În cadrul conferinței de presă premergătoare meciului cu Lyon, Răzvan Lucescu a mărturisit că este o tristețe generală la nivelul clubului după tragedia de la Lugojel. Tehnicianul român a transmis că este alături de familiile celor ce s-au stins din viață în accident.

„Este unul dintre cele mai grele momente pe care noi, profesioniștii din fotbal, le putem avea. Pe de o parte, suntem triști și acest lucru ne copleșește, dar, pe de altă parte, trebuie să lăsăm totul deoparte și să ieșim pe teren și să dăm totul.

Să jucăm cu motivație și să ne dedicăm performanța acestor copii care au fost pierduți. PAOK este ceva special, am spus-o de multe ori în trecut.

Este o mare onoare să fii membru al acestei mari familii, nimeni nu o va înțelege dacă nu face parte din această familie. Situația din familia PAOK este neplăcută, dar trebuie să ne umplem mințile și să luptăm și pentru ei”, a declarat Răzvan Lucescu.

Cum vede Răzvan Lucescu meciul cu Lyon

În continuare, , PAOK trecând prin momente grele. Tehnicianul român este deja calificat în fazele superioare și a transmis că j .

„Am vrut să venim aici cu entuziasm, cu bucurie și pur și simplu să jucăm pentru o plasare mai bună, dar din păcate, cu această tragedie care s-a întâmplat, atmosfera este diferită.

Este o situație complicată pentru toți cei din familia PAOK, dar mai presus de toate, lucrurile cu adevărat dificile sunt pentru familiile copiilor care au fost pierduți, nu pentru noi. Trebuie să le arătăm acestor familii că suntem aproape de ele, că viața merge înainte și că îi susținem. Să ne jucăm jocul și cu imaginea noastră, să facem tot ce putem pentru a le oferi măcar puțină bucurie.

Înfruntându-ne cu o echipă cu adevărat bună, vom ieși pe teren pentru a transforma această tristețe în putere. Nu vreau să vorbesc prea mult despre fotbal cu această tragedie pe care o trăiește PAOK”, a mai spus Răzvan Lucescu.

Cum s-a produs accidentul de la Lugojel

Un microbuz cu numere de înmatriculare din Grecia, în care se aflau 10 persoane, se deplasa din Salonic către Franța. Pasagerii erau cetățeni greci, suporteri ai echipei PAOK Salonic, și se îndreptau în „Hexagon” pentru a susține echipa condusă de Răzvan Lucescu la meciul din deplasare cu Olympique Lyon, din ultima rundă a fazei grupelor UEFA Europa League.

În jurul orei 13:00, microbuzul a fost implicat într-un accident rutier pe E70, în apropierea localității Lugojel, județul Timiș. În timp ce încerca să revină pe banda sa după o depășire, vehiculul a intrat în coliziune cu un TIR care circula regulamentar din sens opus.

Microbuzul a fost proiectat în afara carosabilului. Șase persoane și-au pierdut viața pe loc, una a decedat la scurt timp după ce a ajuns la spital, iar alte trei sunt în stare critică.