Răzvan Lucescu, epuizat după un sezon fără trofeu cu PAOK Salonic: ”N-am avut timp nici să-mi mângâi soția”

Startul marii finale al Cupei Greciei, pierdute de formația tehnicianului român în fața lui Panathinaikos Atena, scor 0-1, a fost marcat de .

Răzvan Lucescu, fără trofeu cu PAOK Salonic după un sezon complicat

La 48 de ore după finalul sezonului, încheiat fără trofeu de PAOK Salonic, Răzvan Lucescu a vorbit de perioada dificilă prin care a trecut în ultimul an și despre faptul că nu a avut deloc timp pentru familia sa.

”Greu, complicat, frumos, foarte solicitant. Foarte multe experienţe, dar cu satisfacţia unei munci dificile duse la capăt. Am regretul că nu am câştigat această finală. Ar fi fost chiar un an senzaţional, însă înfrângerile fac parte din fotbal şi constat că cei cu adevărat puternici sunt cei care pierd meciuri şi trec peste.

Trebuie să ai forţa să te trezeşti a doua zi, să ridici capul şi să mergi înainte. Nu am urmărit deloc campionatul din România. Dacă mă întrebaţi de fotbalul românesc, nu am ce să vă zic pentru că noi am jucat la trei zile. Cred că nici n-am mai avut timp să o mângăi pe soţia mea, dar să mă mai şi uit la campionatul din România…

A fost o situaţie inedită, frumoasă, specială, dar ne-a stors. Viaţa în Grecia este şi ea specială, se trece de la o stare la alta foarte uşor. E adevărat că pentru noi, cei din Salonic, şi cei care sunt cu PAOK, este un moment frustrant pentru că o finală pierdută dintr-un penalty inventat lasă nişte urme, nişte frustrări, dar mergem înainte”, a declarat Lucescu jr., conform .

Coșmarul sferturilor de finală în Europa

În campionat, PAOK Salonic a fost departe de a emite pretenții, încheind pe locul secund, la 19 puncte în urma campioanei Olympiakos. Formația lui Răzvan Lucescu va evolua în sezonul viitor în Conference League, urmând să intre în turul 2 preliminar, acolo unde .

În stagiunea recent încheiată, echipa elenă a ajuns până în sferturile de finală ale nou înființatei competiții de către UEFA. , care s-a impus în ambele manșe: 2-1 în Franța și 1-0 în Grecia.

A fost a doua oară în cariera sa de antrenor când Răzvan Lucescu a ratat calificarea în semifinalele unei competiții europene. Prima dată s-a întâmplat în Cupa UEFA, în sezonul 2005-2006, atunci când Rapidul era scoasă de Steaua.

Aflat la început de carieră, fiul lui Mircea Lucescu, a părăsit atunci competiția fără să fie învins în sferturile de finală. După un 1-1 în Giulești, a fost 0-0 la returul de pe Arena Națională, care la acea vreme încă se mai numea Lia Manoliu, și Steaua mergea în careul de ași datorită numărului mai mare de goluri înscrise în deplasare.