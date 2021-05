Răzvan Lucescu exultă după promovarea Rapidului în Liga 1: „Mi-era dor. Giuleștiul e ceva special pentru mine”

În ciuda eșecului usturător suferit în fața liderului FC U Craiova 1948, a fost sărbătoare în Giulești, pentru că Rapidul a promovat din nou pe prima scenă a fotbalului românesc. Printre personalitățile care au luat parte la fericitul eveniment s-a numărat și fostul antrenor din perioada „UEFantastatică”, Răzvan Lucescu.

„Mi-era dor de Rapid, fotbalului românesc îi era dor de Rapid. Tuturor din fotbalul românesc le era dor de Rapid”, a reacționat acesta, vizibil emoționat, imediat după meciul de la Buftea, păstrând, totodată, o doză de mister cu privire la o eventuală revenire pe banca echipei sale de suflet: „nu știm ce ne oferă viața”.

Până atunci, însă, alb-vișiniii au hotărât să meargă tot pe mâna lui Mihai Iosif, tehnicianul care a reușit să ducă echipa în Liga 1 cu o etapă înaintea finalului de sezon. „Are postul de antrenor garantat. Nu există niciun dubiu că Miță va fi antrenorul Rapidului anul viitor”, a anunțat finanțatorul Victor Angelescu.

Răzvan Lucescu, încântat de revenirea Rapidului în Liga 1

Dacă mi-era dor de Craiova? Păi, Craiova este deja. Asta e a doua echipă a Craiovei sau invers! Sunt două echipe, dar Rapid nu era. E bine că revin astfel de echipe în Liga 1, ajută fotbalul românesc.

Giuleștiul e ceva special pentru mine. A fost și va rămâne întotdeauna ceva special pentru mine. Eu nu pot să spun dacă mă voi vedea din nou antrenor aici, nu știm ce ne oferă viața”, a declarat Răzvan Lucescu, lăsând, însă, de înțeles că nu s-ar vedea în postura de finanțator al echipei sale de suflet.

„Eu sunt amărât”, a glumit tehnicianul de 52 de ani, moment în care discuția a alunecat către George Copos: „Îl iubesc pe domnul Copos și domnul Copos iubește Rapidul. Păcat că nu a mai fost lângă Rapid. După Revoluție, Rapid a devenit o forță și datorită dânsului”.

Rică Răducanu îi avertizează pe giuleșteni: „Avem stadion foarte mișto, dar ne mai trebuie echipă”

În altă ordine de idei, chiar dacă s-a arătat la rândul său încântat de revenirea Rapidului, Rică Răducanu a lansat un avertisment pentru conducători: echipa are nevoie de întăriri pentru a face față pe prima scenă a fotbalului românesc.

„A fost o sărbătoare, chiar dacă ştiam dinainte că am intrat în A. Suntem în prima ligă, avem stadion foarte mişto, dar ne mai trebuie echipă.

Uşor, uşor, cred că o să rezolvăm, dacă avem susţinerea financiară… să vedem de la cine. Până la urmă, fără bani nu se poate… trebuie să aduci nişte jucători.

Am stat acasă, să mă uit la meciul Mioveniului, iar când s-a terminat am venit aici. Am vorbit cu Mircea Lucescu la telefon şi mi-a zis că e la meci. Bucurie mare, e normal.

Am fost, la rândul meu, în aceste momente. Jucam la naţională şi am căzut în B. Apoi am promovat după un an. Nu mă surprinde că a venit multă lume la meci, rapidiştii sunt în stare de orice. De când îi ştiu, tot timpul vin. Nu trebuie să surprindă nimic la Rapid”, a explicat fostul mare portar al Rapidului.