Răzvan Lucescu, furios după derby-ul Aris – PAOK 0-0: ”O nedreptate foarte mare!”

Echipa lui Răzvan Lucescu a remizat în meciul Aris – PAOK 0-0 și a ratat șansa celei de-a cincea victorii consecutive în campionatul Greciei. Oaspeții au rămas în continuare pe locul 3 în clasament.

Răzvan Lucescu, dezamăgit după Aris – PAOK 0-0

Imediat după încheierea partidei din etapa a 20-a a campionatului elen, Răzvan Lucescu s-a arătat dezamăgit de faptul că formația sa a irosit numeroase ocazii de a marca și a se impune într-un joc pe care l-a controlat de la un capăt la altul.

”Am făcut un meci foarte bun, dar sunt dezamăgit de rezultat, pentru că am avut ocazii mari să câștigăm. Respect foarte mult efortul suplimentar pe care l-au făcut jucătorii noștri. Ați văzut spiritul de luptă. Avem un program greu, dar am dominat și am controlat jocul, cu și fără minge, împotriva unei echipe care avea ca obiectiv să ne bată.

Am avut și vom avea meciuri dificile și în Europa, în timp ce echipe precum Aris joacă acasă și au timp și liniște să se pregătească. Intensitatea, reacțiile, felul în care am luptat au fost peste limită, dar ne-a lipsit golul.

Singura ocazie a lui Aris a fost la un corner pe final. Dacă ar fi marcat atunci, ar fi fost o nedreptate foarte mare! Am dominat ca echipă, cu personalitate. Sunt dezamăgit că am avut cinci ocazii mari și nu am reușit să marcăm”, a declarat Lucescu.

Lupta la titlu în Grecia se dă în trei

În urma rezultatului de egalitate din derby-ul orașului Salonic, formația lui Răzvan Lucescu a rămas pe locul 3 în clasament, cu 45 de puncte și un meci mai puțin disputat.

Lider este AEK Atena, cu 48 de puncte, după victoria obținută pe terenul lui Panserraikos, în care . Pe locul secund se află Olympiacos, care a rămas cu 46 de puncte după ce a pierdut pe teren propriu derby-ul cu Panathinaikos, scor 0-1.

Program infernal pentru Răzvan Lucescu

Luna februarie este una teribil de încărcată pentru PAOK Salonic. Trupa lui Răzvan Lucescu este implicată pe trei fronturi și o așteaptă partide extrem de intense, prima dintre acestea fiind returul cu Panathinaikos din semifinalele Cupei Greciei. În tur, .