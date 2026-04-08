Răzvan Lucescu, gest de mare clasă în numele tatălui. Cum a întâmpinat mii de oameni veniți la priveghiul lui Mircea Lucescu

Răzvan Lucescu, cel care a venit de urgență în România de duminică pentru a fi alături de tatăl său, a făcut un gest impresionant la priveghiul organizat pe Arena Națională.
Bogdan Ciutacu, Mihai Alecu
08.04.2026 | 21:30
Răzvan Lucescu, gesturi de mare caracter la priveghiul lui Mircea Lucescu. Foto: Fanatik
Corpul neînsuflețit al lui Mircea Lucescu a fost depus la Arena Națională, acolo unde, conform unui program stabilit de familie, cei care doresc să-și ia rămas bun de la fostul mare antrenor o pot face. Răzvan Lucescu a fost prezent miercuri pe tot parcursul zilei pe cel mai mare stadion al țării și a impresionat prin gesturile făcute.

Răzvan Lucescu a stat în permanență la doar câțiva pași de sicriu de la ora 16:00 și până după ora 20:00, iar comportamentul său a fost unul al unui om demn, cu valori extraordinare. Acesta a dat noroc cu toți oamenii care au dorit să facă acest lucru, după ce au adus un ultim omagiu lui Mircea Lucescu. Răzvan a ținut astfel să-și arate la rândul său respectul pentru cei care și-au răpit din timpul lor pentru a-l comemora pe „Il Luce”.

De asemenea, el a încercat să afișeze o mină prietenoasă, chiar dacă situația este una tristă și momentele nu sunt tocmai plăcute. Ba mai mult, Răzvan Lucescu a discutat cu puștii care erau veniți în echipament sportiv și le-a dat sfaturi fotbalistice ce ar putea pe viitor să se dovedească a fi foarte valoroase pentru acești copii.

Alături de Răzvan Lucescu au fost și Neli Lucescu, mama sa, dar și soția, Ana Lucescu, precum și Marilu Lucescu, sora sa. De asemenea, fiul lui Răzvan, Matei Lucescu, a stat la rândul său ore bune în picioare pentru a-i saluta și a le mulțumi oamenilor prezenți la căpătâiul bunicului.

Lacrimi și mii de oameni care au venit să-l vadă pentru ultima dată pe Mircea Lucescu

Imaginile de la Arena Națională au fost de-a dreptul impresionante, acolo unde s-a format un adevărat loc de pelerinaj. Mii de oameni au fost prezenți în primele ore de când sicriul a fost depus la stadion, semn că respectul pentru ceea ce a însemna Mircea Lucescu din partea românilor este unul uriaș.

Printre primii care au sosit au fost Gică Hagi, Mircea Rednic și Dorin Mateuț, cei 3 fiind vizibil emoționați și triști de tragica dispariție a lui „Il Luce”. Cei care vor pot să meargă și joi pentru a aprinde o lumânare și a aduce un ultim omagiu legendarului Lucescu, de la ora 10:00 și până seara, la 20:00.

Bogdan Ciutacu
Bogdan Ciutacu este redactor de sport la Fanatik. A debutat la „Eu Sunt 12”, a lucrat la „Cluburi portive/Sportivity”, „Ultima fază”, „Români ca lumea” sau „Tribal Worldwide Romania”, proiect Heineken referitor la EURO 2020, Champions League, Formula 1 și Cupa Mondială de rugby.
Gigi Becali a rezolvat în două ore transferul râvnit de CFR Cluj! Fotbalistul...
