Răzvan Lucescu, gest emoționant la pomana tatălui Mircea! Ce a făcut pentru zeci de copii: „Nu voia să se afle”. Video

A trecut mai bine de o lună de la vestea care a întristat o Românie întreagă. Pe 7 aprilie, Mircea Lucescu, unul dintre cei mai mari antrenori pe care i-a dat țara noastră, s-a stins din viață, iar vineri, pe 22 mai, fiul său, Răzvan, a organizat o pomană pentru mai mulți copii în memoria tatălui său.

Cum a ales Răzvan Lucescu să îl pomenească pe Mircea Lucescu

Mircea Lucescu s-a stins la vârsta de 80 de ani, după o perioadă extrem de complicată în care s-a luptat cu boala. La câteva zile după meciul jucat de România împotriva Turciei, fostului selecționer i s-a făcut rău în cantonament, iar, din nefericire, corpul său a cedat în cele din urmă.

Atât soția sa, doamna Nelu, cât și Răzvan, fiul său, alături de copiii și nepoții pe care îi are, au luat parte la slujba de înmormântare. Mii de oameni și-au luat rămas-bun de la marele antrenor.

Gest uriaș făcut de Răzvan Lucescu în memoria tatălui său! Ce s-a întâmplat într-o cantină din Teleorman

La mai bine de o lună după decesul tatălui său, , alături de părintele Florin Danu, a organizat o masă pentru mai mulți copii dintr-un cămin. Aceștia s-au fotografiat cu tehnicianul și s-au bucurat că l-au putut omagia pe Mircea Lucescu.

„Ne bucurăm foarte mult că Răzvan Lucescu a ales să își pomenească tatăl la biserica noastră. După înmormântare a ținut în mod special să găsească o cantină sau un centru pentru copii și bătrâni, pe lângă rânduiala din familie. A fost de mare ajutor pentru noi, deoarece de 10 ani de zile, la Centrul Sfântul Nectarie, avem acest proiect cu o masă caldă în fiecare zi. Ne-a lăsat în magazie și în cămară alimente pentru mai multe zile.

M-a impresionat pentru că totul a fost din inițiativa lui Răzvan Lucescu. Așa a simțit. Și în timpul slujbei de parastas l-am văzut extrem de emoționat când am ridicat coliva și am cântat «Veșnica pomenire». A fost foarte atașat de aceste momente și părea că e la noi dintotdeauna și face parte din povestea noastră. L-am întrebat dacă nu vrea să servească și el masa, măcar felul doi. S-a așezat la masă și a zis că bea o cafea deocamdată”, a declarat părintele, în exclusivitate pentru FANATIK.

Scene impresionante la pomana lui Mircea Lucescu! Decizia luată de Răzvan în fața copiilor i-a lăsat pe toți fără cuvinte

Răzvan Lucescu a făcut un gest superb chiar în cantină. În momentul în care a văzut că afară mai erau copii care așteptau și ei să mănânce, acesta a spus că se ridică de pe scaun pentru a le face loc. Micuții au fost extrem de fericiți să îl vadă, iar antrenorul a promis că va mai organiza astfel de pomeni.

„Sala de mese are 70 de locuri și afară mai erau copii, iar eu am zis că vor mânca în seria a doua. «Nu, mă ridic eu și în locul nostru să intre doi-trei copii să mănânce!». A continuat să servească de la ciorbă până la felul doi și desert pentru fiecare în parte. Le-a adus și vreo 30 și ceva de eșarfe cu diverse echipe pe unde a fost el, plus că fiecare copil, la plecare, a primit pachete ambalate individual cu dulciuri.

Noi supraviețuim în proporție de 90% doar cu aceste mese oferite de cei din afara parohiei, din mediul online mai ales, care îi pomenesc pe cei adormiți sau își serbează zilele de naștere. Răzvan Lucescu a zis că va încerca să facă foarte des aceste pomeni. Copiii au fost extrem de fericiți și 15 minute au durat numai fotografiile și îmbrățișările. Nu voia să se afle, dar a zis că, dacă ajută centrul, este de acord să facem public. Pentru noi este de mare ajutor pentru vizibilitatea noastră și facem apel pe această cale pentru toți cei care vor să ne ajute.

Totul este foarte transparent și cine vrea poate să vină la noi, la Parohia Lada, județul Teleorman, la o oră și 15 minute de București. Avem și un centru de peste 40 de seniori. Sperăm să ne ajute și alți oameni din lumea fotbalului”, a mai precizat părintele Florin Danu.