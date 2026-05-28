Răzvan Lucescu, impresionat după ce l-a revăzut pe Daniel Pancu: „E o altă persoană!”

Răzvan Lucescu (57 de ani) a vorbit în mod special, printre altele bineînțeles, despre revederea cu Daniel Pancu (48 de ani), noul antrenor de la Rapid și fostul său jucător de la echipa din Giulești, la finalul meciului demonstrativ dintre Rapid 2006 și Steaua 2006, disputat joi seară pe stadionul „Arcul de Triumf” din Capitală.

Ce a spus Răzvan Lucescu despre Daniel Pancu după reeditarea sfertului UEFAntastic dintre Rapid și Steaua

În mod firesc în contextul dat, antrenorul lui PAOK Salonic a spus la final că acest eveniment a fost unul foarte emoționant pentru el, din mai multe motive. „M-a emoționat că am revăzut băieți pe care nu-i mai văzusem de foarte mult timp și mi-au povestit despre viața lor. De exemplu, Marius Constantin, pe el nu l-am mai văzut, Ionuț Stancu, mulți. M-a impresionat Nae Constantin, care continuă să joace la un nivel mare din punct de vedere tactic. Viorel Moldovan, Pancone e o altă persoană, care pleacă pe un nou drum, la Rapid, cu o dorință foarte mare. Sunt foarte frumoase astfel de evenimente și foarte emoționante.

La pauză, am avut o discuție tactică, cum să abordăm a doua repriză, ținând cont că începeam să pierdem din piese. Am început meciul cu vreo 22 de jucători și am terminat cu vreo 11 valizi. Din perioada aceea, îmi aduc aminte exact toate momentele importante. Pe de-o parte, a fost o mândrie, pe de altă parte, a fost dezamăgirea că nu am trecut mai departe”, a declarat Răzvan Lucescu ,

Răzvan Lucescu a confirmat încă o dată că rămâne la PAOK Salonic

De asemenea, fostul selecționer al României a lămurit cu această ocazie, o dată în plus, : „Nu sunt nici Mafalda… E greu de discutat acest subiect (n.r. când vor mai fi două echipe românești în sferturile unei competiții europene). Întotdeauna trebuie să existe speranță. Eu am contract cu PAOK încă un an.

Din punctul meu de vedere, PAOK e o echipă cu care am legat o relație specială. N-aș proceda în vreun fel care ar putea să-i dezamăgească. Apoi, e clubul care trebuie să ia deciziile pe care le consideră cele mai bune la un anumit moment. (n.r. Întrebat dacă ar vrea vreun fotbalist român la PAOK) Poate doar unul din seara asta. Pe Nae Constantin l-aș vrea (n.r. începe să zâmbească)”.

