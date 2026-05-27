Răzvan Lucescu, impresionat profund de ce a reușit Cristi Chivu la Inter Milano: „Un antrenor de mare talent și valoare”

Răzvan Lucescu (57 de ani) a analizat parcursul de excepție avut de Cristi Chivu (45 de ani) la Inter Milano în chiar primul său sezon pe banca echipei de pe „Giuseppe Meazza”. După cum se știe deja foarte bine, sub comanda sa gruparea a reușit să câștige eventul, Serie A – Coppa Italia. Antrenorul de la PAOK Salonic a transmis în primul rând că se aștepta deja de ceva timp ca fostul căpitan al naționalei României să ajungă la un moment dat la un astfel de nivel.

Răzvan Lucescu, impresionat de ce a reușit Cristi Chivu în acest sezon la Inter Milano

De asemenea, fostul selecționer al României a punctat cu această ocazie și aspectele care au contat enorm în viziunea sa în reușita lui Chivu din această stagiune, de la experiența de la Inter Primavera până la parcursul de la Parma, când a reușit să salveze echipa de la retrogradare într-o situație destul de complicată din acest punct de vedere, la chiar primul său mandat de antrenor la nivel de profesioniști.

„Să spun acum că mă așteptam, nu vreau să sune a ipocrizie. Însă îl cunosc foarte bine și știu ce valoare are, umană, profesională. Cum era la echipa națională când l-am cunoscut, personalitate. A avut și ocazia să lucreze cu antrenori de top și să învețe. Ceea ce a reușit nu la Inter, Parma plus Inter, arată că este un antrenor de mare talent și valoare.

Nu e vorba doar de Inter, e un succes extraordinar, să te duci acolo, să câștigi campionatul și cupa, să te impui în fața unor talente extraordinare. Să reușești să gestionezi momentele grele cu zâmbetul pe buze, să îi motivezi după finala de Champions League de anul trecut și după cum au pierdut campionatul anul trecut. A creat într-un timp foarte scurt un grup compact la Parma, a arătat și acolo personalitate. Are în față o carieră extraordinară. El câștigă și campionatul Primavera. Nu mai e nevoie de alte argumente”, în direct la

Marele merit avut de Cristi Chivu, în viziunea lui Răzvan Lucescu

Nu în ultimul rând, și faptul că antrenorul român al lui Inter Milano a reușit să imprime echipei o identitate proprie de joc într-un timp destul de scurt, chestiune care nu se poate spune decât despre foarte puțini tehnicieni din Serie A în ultimii ani: „Campionatul italian e un campionat greu, cu tacticieni. Fiecare antrenor pregătește. Dar ei nu organizează echipele să joace cu o anumită identitate, toți joacă în funcție de adversari. Poate Conte e un pic diferit. Chivu e diferit. Echipele mari sunt cele care au identitate. Nu degeaba echipele italiene nu mai câștigă nimic. Nu degeaba Italia e de trei ori out de la Mondial”.