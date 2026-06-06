Răzvan Lucescu impresionează, din nou. Mesaj plin de adevăr pentru toți părinții și copiii din România

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În zilele în care trupul neînsuflețit al lui Mircea Lucescu a fost depus pe Arena Națională din București Răzvan Lucescu a stat drept și a avut o atitudine demnă. La două luni de la evenimentul nefericit a oferit un răspuns de nota 10 despre imaginile care au emoționat o țară întreagă.

Declarația emoționantă a lui Răzvan Lucescu despre pierderea tatălui său, Mircea Lucescu

Răzvan Lucescu (57 ani) a avut o reacție fabuloasă după ce a aflat că figura paternă a încetat din viață. Aproximativ 15.000 de oameni i-au adus , în cele două zile în care sicriul a fost depus pe stadion. În acea perioadă fiul său a emoționat o țară întreagă cu felul în care s-a prezentat.

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A stat drept și nu s-a clintit deloc din fața trupului neînsuflețit al celebrului selecționer român. Privind în urmă la respectivele imagini foarte multă lume se întreabă cum a reușit. A avut puterea de a saluta fiecare persoană în parte, iar acum a oferit o declarație uluitoare. Invitat în emisiunea Fotbal Club a uimit cu afirmația sa.

Întrebat de Radu Naum ce s-a întâmplat în acele clipe dificile a ținut să sublinieze că i s-a părut firesc. De asemenea, a subliniat că nu i s-a părut ceva ieșit din comun. A stat lângă tatăl său așa cum a putut, fiul său povestind la un moment dat că a fost ultima persoană cu care a vorbit. Discuția a avut loc pe patul de spital.

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„În primul rând, am văzut, am citit, mi s-au arătat discuții, analize… Mie mi se pare ceva foarte firesc. A fost limpede din respect pentru cei care au venit să-și ia rămas-bun de la tatăl meu. Eu cred că așa am fost tot timpul. Am fost foarte onest, corect”, a explicat Răzvan Lucescu, conform .

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”A fost sentimentul cel mai greu pentru mine”

„Care mi-au fost sentimentele pe acelea le-am arătat. Am spus că în Grecia mi s-a furat un campionat și spun și acum. Am avut lacrimi, le-am arătat, nu am avut, nu le-am arătat. Acesta a fost un alt aspect, pentru cei care au părinți încă, să stea foarte mult cu părinții lor de vorbă, e nevoie.

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Copiii au nevoie, chiar dacă nu realizează. Când ni se întâmplă, înțelegem că nu am stat mai mult de vorbă. Măcar comunicarea cu părintele tău, să fii mai apropiat. Acesta a fost sentimentul cel mai greu pentru mine, că am stat foarte puțin cu el. De atâtea ori mi-a spus să mergem în Elveția, doar noi doi.

Îi spuneam că am vacanță… Nu regret, dar știu că puteam să o fac”, a completat Răzvan Lucescu, mai arată sursa citată anterior. Fiul regretatului Mircea Lucescu s-a bucurat enorm când a aflat că . Cea mai nouă aeronavă a companiei va avea numele lui „Il Luce”.