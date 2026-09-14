Răzvan Lucescu începe azi provocarea carierei, la 22 de ani de când a devenit antrenor

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Răzvan Lucescu debutează astăzi în Liga Campionilor Asiei, Al Sadd urmând a întâlni în deplasare echipa iraniană Esteghlal. Câștigarea acestei competiții este marea provocare a lui Răzvan Lucescu.

Al Sadd debutează în Liga Campionilor Asiei

Qatarezii l-au adus la echipă tocmai în acest sens. În campionat, Al Sadd nu pare să aibă rivală, fiind câștigătoarea ultimelor cinci ediții. Și în actualul sezon,

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După primele patru etape, echipa tehnicianului român se află pe primul loc, cu patru victorii și un golaveraj impresionant de 19-7. Favorită să-și păstreze coroana de campioană, Al Sadd vizează câștigarea Ligii Campionilor Asiei.

Și l-a ales pe Răzvan Lucescu ca antrenor, deoarece tehnicianul român a reușit acest lucru cu Al Hilal, în 2019. Răzvan a plecat apoi în Grecia, unde a devenit cel mai de succes antrenor din istoria lui PAOK Salonic, dar câștigarea unei noi Ligi a Campionilor Asiei poate fi provocarea carierei sale. La 22 de ani de când a devenit antrenor, debutând pe banca celor de la FC Brașov.

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Meciul se joacă în Irak, în loc de Iran

Primul meci al echipei sale în Liga Campionilor Asiei, ediția 2026-2027, este diseară, împotriva iranienilor de la Esteghlal. Partida nu se va juca însă în Iran, ci în Irak, la Basra. De vină este conflictul armat din Iran.

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Esteghlal este antrenată de fostul internațional iranian Sohrab Bakhtiarizadeh și ocupă locul doi în campionat, după șapte etape. Echipa are șapte jucători la naționala Iranului.

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Esteghlal nu este campioana Iranului, dar conducea în clasament, în luna martie, când campionatul a fost întrerupt, din cauza războiului. Sezonul nu s-a mai reluat, însă primele două clasate au fost trimise în Liga Campionilor.

Florinel Coman întâlnește Al Hilal

Iranienii au abandonat campionatul trecut, fără a declara vreo câștigătoare, și au început altul nou, în această vară. Faptul că nu poate juca acasă este un handicap serios pentru Esteghlal, care are niște fani fantastici, 125.000 de oameni umplând un stadion la un meci cu Jubilo Iwata, la un meci de Liga Campionilor.

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Liga Campionilor Asiei aduce la start 32 de echipe, împărțite în două grupe. Al Sadd va juca împotriva unor echipe din Iran, Irak și Arabia Saudită, inclusiv contra lui Cristiano Ronaldo, de la Al Nassr.

Meciurile lui Al Sadd în Liga Campionilor Asiei:

Esteghlal (Iran) – Al Sadd (Qatar), 14 septembrie 2026

Al Sadd – Al Hilal (Arabia Saudită), 13 octombrie 2026

Al Qadsiah (Arabia Saudită) – Al Sadd, 26 octombrie 2026

Al Sadd – Al Ahli (Arabia Saudită), 2 noiembrie 2026

Al Nassr (Arabia Saudită) – Al Sadd, 24 noiembrie 2026

Al Sadd – Al Quwa Al Jawiya (Irak), 7 decembrie 2026

Tractor (Iran) – Al Sadd, 8 februarie 2027

Al Sadd – Al Ittihad (Arabia Saudită), 15 februarie 2027

va juca mâine. Al Gharafa, echipa lui, întâlnește Al Hilal, din Arabia Saudită.