continuă și în campionatul intern. Echipa pregătită de Răzvan Lucescu a pierdut în derby-ul cu Olympiacos.

Răzvan Lucescu, înfrângere în derby-ul cu Olympiacos! PAOK a pierdut fotoliul de lider în Grecia

Olympiacos a câștigat în derby-ul împotriva lui PAOK. a punctat de nu mai puțin de 3 ori, pe când băieții pregătiți de Răzvan Lucescu au reușit să marcheze doar de 2 ori.

ADVERTISEMENT

Marcatorii partidei au fost Charalampos Kostoulas, Ayoub El Kaabi și Gelson Martins din partea lui Olympiacos, iar pentru PAOK au punctat Abdul Rahman Baba și David Carmo (autogol).

În urma acestui rezultat, PAOK coboară pe poziția a 4-a din clasament, deși înaintea acestei etape ocupa fotoliul de lider. Olympiacos a urcat pe locul secund în urma triumfului cu rivala din campionat.

ADVERTISEMENT

Presa din Grecia, anunț incredibil după eșecul cu Olympiacos: „PAOK nu a câștigat niciun duel important în acest an”

Presa din Grecia a fost extrem de dură după eșecul lui PAOK în fața lui Olympiacos. Jurnaliștii eleni au notat că formația pregătită de Răzvan Lucescu nu s-a impus în niciun meci important în acest an. Printre partidele enumerate s-a întâlnit și duelul cu FCSB, din UEFA Europa League.

„În Superliga Stoiximan din acest an, a întâlnit toți cei patru adversari din așa-numitul Big-5, fără a reuși să celebreze vreodată cele trei puncte. A obținut o remiză cu Panathinaikos (0-0) pe teren propriu, a fost învins acasă de Aris cu 0-1, a terminat la egalitate 1-1 cu AEK în New Philadelphia și a fost învins de Olympiakos în această seară, tot în Toumba.

ADVERTISEMENT

În același timp, în cele șase meciuri europene ale lor, două pentru calificările în Liga Campionilor și încă patru pentru faza grupelor Ligii Europa, împotriva Malmö, Galatasaray, Steaua și Manchester United, „alb-negrii” nu au reușit să obțină cele trei puncte”, .

Răzvan Lucescu, dezamăgit după înfrângerea cu FCSB din UEFA Europa League

PAOK s-a duelat cu singura echipă din România calificată în cupele europene, anume FCSB. Campioana României s-a impus în duelul cu grecii, iar la finalul partidei antrenorul Răzvan Lucescu s-a arătat deranjat de reacția jurnaliștilor români prezenți la Salonic.

ADVERTISEMENT

„Ce să spun despre acest meci în care am avut două goluri și șase ocazii mari? Ne-a costat o greșeală a noastră. În repriza secundă am jucat, ne-am creat ocazii, dar nu am găsit golul. Am dominat cu mare autoritate.

Avem și noi partea noastră de vină, nu vreau să intru în prea multe discuții și analize. Pe de altă parte, din experiența mea în fotbal sunt astfel de perioade în care orice ai face nu reușești.

La orice mică greșeală primești gol. Meciul de azi e asemănător cu cel de duminică. Imaginează-ți că un gol marcat de noi schimba situația. Măcar 1-1 dacă era cu 10 minute înainte de final, puteam schimba rezultatul.

De ce trebuie să discutați despre rivalitate? În România, mereu se încearcă să se creeze ură și dușmani. Mie nu-mi pasă! Eu acum sunt în Grecia, la PAOK. De ce trebuie să creați voi ură mereu?

Am încercat mereu să fiu echilibrat și calm. Băieți, treziți-vă! Mereu oferiți oamenilor din România numai ură și ști negative”, a spus .