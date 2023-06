Răzvan Lucescu, îngândurat după ultimul sezon la PAOK: „Fanii și patronul nu văzut bine lucrurile întâmplate”

Antrenorul lui PAOK a spus că este trist după finala Cupei Greciei, pierdută în fața lui AEK Atena, scor 0-2, deși echipa sa a avut un om în plus încă din minutul 6 al confruntării, însă nu a reușit să profite.

Răzvan Lucescu, îngândurat după ultimul sezon la PAOK

Răzvan Lucescu este , recunoscând că fanii echipei și patronul nu au văzut cu ochi buni ceea ce s-a întâmplat: „A fost un an normal pentru noi, nici cu lucruri spectaculoase, nici cu lucruri rele.

ADVERTISEMENT

Dar dacă privești prin ochii fanilor și a patronului, care nu au capacitatea atât de bine de a înțelege fenomenul fotbalistic, lucrurile nu au fost bune.

Am tot discutat cu patronul, el este la el acasă, e o chestiune medicală. Problema mea cea mai mare e finala cupei. Am jucat 11 finale și am pierdut 4”.

ADVERTISEMENT

„Asta a patra a fost cea mai dureroasă, pentru că în minutul 6 eram cu un om în plus. În minutul 28 am primit gol din fază fixă, de-atunci am început să jucăm cu lanțul la gât. Asta e cea mai mare durere, pentru că era un trofeu în mâinile noastre. De-atunci nu dorm!

Au fost mari interese politice, era și ideea de a se boicota finala cupei pentru a ataca Federația. Pe stadionul Olimpic, la Atena n-au vrut să se lase, la Volos nu au vrut, nici în Creta.

ADVERTISEMENT

S-a mers pe ideea să se meargă în străinătate, dar primarul din Volos a acceptat în cele din urmă să organizeze finala acolo. AEK Atena s-a opus să meargă la București, așa am înțeles”, a mai spus Răzvan Lucescu, la TV .

Răzvan Lucescu îl felicită pe Ovidiu Burcă pentru promovarea lui Dinamo

„Sunt bucuros pentru campionatul României, care are nevoie mare de aceste echipe. Sunt echipe care atrag, care fac emulație, care sunt interesante pentru investitori.

ADVERTISEMENT

Îl cunosc pe Ovidiu Burcă. Am văzut meciul pierdut de Dinamo în Ghencea și acolo mi s-a părut echipa dominată de presiunea uriașă creată înaintea jocului. Meciul nu a fost de 2-0”, a .

ADVERTISEMENT

„Ovidiu a arătat un echilibru, vorbește bine, îl cunosc ca om și nu mă surprinde, mă bucur foarte tare și e important ca el să meargă și mai sus”, a mai spus antrenorul lui PAOK.