Răzvan Lucescu a răbufnit în Grecia: „Tatăl meu s-a lovit de oameni lipsiți de caracter! Finalul vieții lui a fost unul complicat”

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După 5 ani petrecuți pe banca celor de la PAOK, și-a încheiat cel de-al doilea mandat de antrenor al grupării elene. Tehnicianul român în vârstă de 57 de ani a oferit un interviu amplu pentru presa din Grecia, în care a abordat mai multe subiecte delicate care s-au întâmplat în ultimele luni. Printre acestea s-a numărat și tragedia care s-a petrecut pe data de 7 aprilie 2026, atunci când tatăl său, marele antrenor Mircea Lucescu, s-a stins din viață.

Răzvan Lucescu, declarații emoționante în presa din Grecia despre moartea tatălui său, marele Mircea Lucescu!

Întrebările jurnaliștilor referitoare la moartea lui Mircea Lucescu au fost primite de Răzvan în cea de-a doua parte a interviului, iar tehnicianul român nu a evitat să vorbească despre acest subiect. Acesta a dezvăluit că, inițial, trebuia să sosească la București mult mai repede, înainte ca toată seria de evenimente negative în ceea ce-l privește pe tatăl sau să înceapă. Totuși, planul a fost abandonat în ultimul moment, chiar după meciul de campionat pierdut de PAOK împotriva celor de Volos, duel ce a avut loc pe 22 martie, cu patru zile înainte ca națională României să dispute partida de baraj cu Turcia de la Istanbul.

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„Este foarte complicat pentru mine să vă răspund la întrebările legate de moartea tatălui meu. În primul rând, mi-aș fi dorit să am ocazia să vorbesc mai mult cu el. Dacă aș fi știut că se va întâmpla ceea ce s-a întâmplat, aș fi mers la București, ceea ce plănuiam oricum să fac inițial. Dar a avut loc meciul cu Volos, aveam bilete de avion pentru București pentru a doua zi, dar am decis să nu merg…Am spus ok, am pierdut un meci important, atunci voi rămâne.

Ulterior, după meciul cu al echipei naționale a României, când tatăl meu a leșinat și a ajuns la spital, atunci am înțeles de la doctori că își va reveni, și având în față meciul cu Panathinaikos de la Toumba, am decis să nu merg, spunând că ok, voi merge săptămâna viitoare când avem oricum vacanța de Paște. De asemenea, am primit și acest mesaj de la tatăl meu, în care el mi-a spus că va fi bine. Se recupera bine și avea speranțe foarte mari, mi-a spus că vineri va merge acasă și că este fericit. Și apoi…s-a întâmplat ce s-a întâmplat. Aș fi putut să plec, ar fi trebuit să mă duc și să stau cu el”, a declarat Răzvan Lucescu pentru Foxbet Channel.

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Mircea Lucescu, un model ca tată, dar și ca antrenor pentru fiul său Răzvan!

Aceste cuvinte nu au fost însă singurele rostite de Răzvan Lucescu despre tatăl său. Acesta a ținut să-și exprime încă o dată public toată admirația și respectul pe care i l-a purtat și pe care continuă să-l poarte părintelui sau, afirmând că Mircea Lucescu nu a fost un exemplu pentru el doar ca și tată, ci și ca antrenor, scoțând în evidență toate calitățile pe care le-a remarcat la el de-a lungul anilor. Totodată, fiul marelui Mircea Lucescu a avut un mesaj dur pentru cei cu care regretatul antrenor a purtat conflicte de-a lungul vieții.

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„Sunt foarte trist și tulburat când văd imagini de la înmormântare. A fost ceva cu adevărat incredibil. Mă întreb dacă el (n.r – Mircea Lucescu) a înțeles ce a realizat, ce a reușit cu adevărat în această viață. Da, știu că a trăit acele momente, viața lui a fost ca un puzzle. Piesă cu piesă, le-a așezat și a creat acest puzzle, trăind la maxim fiecare moment. S-a bucurat de victorii, a fost fericit, dar e foarte interesant să privești de sus imaginea de ansamblu a acestui puzzle. Și nu știu dacă și-a dat seama de asta, pentru că finalul vieții tatălui meu a fost unul complicat, având în vedere că era selecționerul echipei naționale de fotbal a României. Știu foarte bine că selecționerul naționalei este mereu ținta criticilor.

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Era un om care intra mereu în conflict cu jurnaliștii, îi suna, încercând să-i convingă de ideile sale. Suferea când simțea că se scriu lucruri nedrepte despre el și se lovea de oameni lipsiți de caracter. Nu înțeleg cum nu le era rușine acelor oameni de minciunile pe care le spuneau. Mă gândesc la părinții lor, la educația pe care au primit-o de la aceștia. Dar, în fine, el a suferit, și totuși a păstrat pasiunea pentru joc. L-a afectat enorm meciul cu Turcia. Pentru mine, ceea ce a realizat este impresionant. Iar reacția lumii la moartea sa? A fost ceva șocant. Totuși, mi-ar plăcea să-l văd zâmbind de acolo de sus, acesta ar fi cel mai frumos lucru pentru mine. Să-l văd zâmbind și să simt că e fericit. Uneori simt nevoia să-l sun. De exemplu, când am o problemă, aș vrea să-l sun, dar nu pot…în fine, pentru mine a fost un model. Din toate punctele de vedere. A fost un tată grozav, un antrenor uriaș, și sper să reușesc să-i calc pe urme, să-l fac mândru”, a mai precizat Răzvan Lucescu.