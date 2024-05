Răzvan Lucescu, interviu eveniment la Fanatik SuperLiga după al doilea titlu cu PAOK. A dezvăluit momentele cruciale: „Nu am mai trăit așa ceva”

PAOK a câştigat al patrulea titlu din istorie după un . Formaţia lui Răzvan Lucescu s-a impus în faţa celor de la Aris Salonic, scor 2-1, meci care i .

Răzvan Lucescu, interviu eveniment după al doilea titlu cu PAOK: “Meciul de ieri este imaginea întregului an”

Antrenorul român a vorbit la FANATIK SUPERLIGA despre această performanţă uriaşă şi cum a reuşit să ridice o echipă căreia nimeni nu îi dădea nicio şansă la începutul stagiunii:

ADVERTISEMENT

“Meciul de ieri este imaginea întregului an. Un meci greu, tensionat, în care am avut momente bune, în care am avut speranţă, în care ne vedeam deja campioni şi în care am avut o anxietate şi o decepţie când Aris a egalat.

Am marcat al doilea gol, care ne-a adus titlul. Un meci trăit în ultimele 15 minute la o intensitate emoţională pe care n-am mai avut-o şi am atâţia ani în fotbal. Am jucat în 10 contra 11. Ştiam că orice minge care s-ar duce în poarta noastră ar face să pierdem un titlu pe care, la început de sezon, nu ni-l puteam imagina.

ADVERTISEMENT

A fost un an care a început în iulie, cu prima confruntare în Europa, cu foarte mult pesimism în jurul nostru. Şi ăsta e un cuvânt elegant. Suporterii erau foarte critici la ceea ce se întâmpla, nu erau făcute transferuri, dubiul faţă de cei de la echipă.

“A fost o perioadă scurtă, de două săptămâni, în care mi-am impus să gândesc pozitiv”

O situaţie grea pe care am trăit-o. A fost o perioadă scurtă, de două săptămâni, în care mi-am impus să gândesc pozitiv, să am doar optimism. Ne-am gândit cu toţii că pentru noi ar fi ideal să fim în grupele Conference League şi de acolo să vedem ce se va întâmpla.

ADVERTISEMENT

Am intrat în grupele Conference League după trei tururi, cu Beitar, Hajduk Split şi Hearts din Scoţia, iar chestia asta ne-a dat încredere. Ne-a făcut să gândim diferit de la meci la meci. Un alt moment important al sezonului a fost victoria cu Eintracht Frankfurt, acasă.

Iar un alt meci care a însemnat pentru noi şi ne-a dat speranţă că putem avea un an frumos a fost victoria de la Atena cu Olympiakos, scor 4-2. Pentru anul viitor, din Grecia merg doar patru echipe în cupele europene.

ADVERTISEMENT

“Oamenii sunt foarte emoţionali, nu stau să analizeze, n-au răbdare să înţeleagă că o echipă care joacă 58 de meciuri poate avea şi coborâşuri”

Era un risc să nu pierdem deloc Europa. Cum finala Cupei este între Panathinaikos şi Aris, în eventualitatea în care am fi terminat pe locul patru campionatul, am fi riscat să ieşim din Europa.

Am mers înainte, meci după meci. Oamenii sunt foarte emoţionali, nu stau să analizeze, n-au răbdare să înţeleagă că o echipă care joacă 58 de meciuri poate avea şi coborâşuri.

La fel de bine, când câştigi un meci, devii Dumnezeu pentru ei. Toate aceste emoţii ne-au creat o presiune suplimentară. Dar vă spun din toată inima că a meritat absolut totul. O suferinţă fizică imensă, o lipsă de somn, emoţii şi o responsabilitate pe care am simţit-o minut după minut.

“Un titlu la PAOK contează cât alte 10, aşa se spune”

Ceea ce s-a întâmplat aseară a fost incredibil. Şi nu doar aseară. Ceea ce s-a întâmplat în ultimele trei meciuri, cu AEK, Panathinaikos, Olympiakos sunt ceva de vis. Orice om angajat în fotbal visează să aibă o asemenea atmosferă.

Patru titluri în istoria lui PAOK. Un titlu la PAOK contează cât alte 10, aşa se spune. Nu-i chiar aşa, că înseamnă o muncă să câştigi acele 10 titluri. Dar, emoţional este ceva de genul ăsta”, a povestiv Răzvan Lucescu la FANATIK SUPERLIGA.

Răzvan Lucescu, interviu eveniment la Fanatik SuperLiga după al doilea titlu cu PAOK