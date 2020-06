Răzvan Lucescu, interviu special din Arabia Saudită: „Ce strigă unii pe stadioane e frustrare și lipsă de educație, dar ce se întâmplă în America e foarte, foarte grav! Trăim în rasism în anul 2020” EXCLUSIV

Răzvan Lucescu, antrenorul lui Al Hilal, a rămas la Riad pe toată perioada pandemiei. A luat până la urmă decizia corectă, chiar dacă nu a mai venit în țară din noiembrie 2019. Șapte luni. Pe perioada în care lumea a fost pusă pe hold, Răzvan Lucescu a avut timp să aibă grijă de el și de soția sa, Ana.

Urmează un interviu marcă înregistrată pentru FANATIK, cu cel care și-a dat doctoratul în antrenorat în 2019. Titlu, de fapt event, cu PAOK Salonic, apoi Liga Campionilor Asiei cu Al Hilal. Vine imediat și titlul în Arabia Saudită!

Răzvan Lucescu, interviu special din Arabia Saudită despre fotbal, viață, carieră, pandemie

Cum a fost perioada asta de pandemie pentru tine, care ai rămas la Riad?

– A fost foarte bine. Am avut condiții bune, am avut liniște. Sigur că izolarea poate crea așa niște probleme, dar am avut noroc să fiu cu soția mea aici. Am făcut mult sport, am avut multă activitate, am citit, am studiat. Adică ne-am ocupat timpul de așa natură că ajunsesem să spunem că nu avem timp. A fost ceva diferit față de activitatea mea normală, pentru că atunci știam că fac aia, fac cealaltă, mă pregătesc pentru antrenament, pentru meci, apoi aveam și ceva timp liber. Acum umpleam ziua fără să ne mai dăm niciun timp liber. Am trecut bine peste această perioadă.

Ai ieșit rar din casă?

– Stăm într-o zonă unde am fost izolați, dar dacă doream să ieșim la o plimbare o puteam face pentru că nu aveam contact cu exteriorul. S-a oprit totul aici, nu s-au mai făcut antrenamente din 13 martie și acum așteptăm să se decidă data la care reluăm pregătirea.

„La Al Hilal s-au redus salariile cu 50 la sută pe trei luni. Contractul meu? Până în 2021! Punct!”

Acolo s-a umblat la salariile jucătorilor, ale staff-ului tău?

– Da, s-a stabilit de la început acest lucru. Pe trei luni, aprilie, mai și iunie, salariile s-au redus cu 50 la sută, iar pe luna martie cu 25 la sută. Și vom reveni la contractele normale când se reia activitatea.

Tu ți-ai prelungit contractul cu Al Hilal, cum am citit în presă?

– Eu am contract cu Al Hilal pânâ în 2021 și punct! Nu mai discut despre asta pentru că nu îmi face bine.

Când ai fost ultima oară acasă, în România?

– În noiembrie anul trecut, după ce am câștigat finala Ligii Campionilor Asiei. Am stat trei zile atunci. De atunci nu mi-am văzut nici părinții, pe nimeni de acasă. Asta e! E o perioadă complicată, dar dacă te gândești la multe alte probleme pe care le-au avut alții din cauza acestui virus, noi chiar suntem mulțumiți și liniștiți. Toți suntem sănătoși, părem că am trecut cu bine peste această situație.

„Trebuie să fim în continuare foarte atenți, pentru că virusul nu a murit. Și nu o să moară niciodată!”

Tu cum ai caracteriza toată această pandemie? Crezi în teoria conspirației?

– Nu pot să discut eu despre teoria conspirației. Cred că așa s-a întâmplat și o să vedem ce va urma. Oricum, trebuie să fim în continuare foarte atenți și foarte responsabili, pentru că virusul nu a murit! Și nu o să moară niciodată, dar se vor găsi probabil niște remedii. Eu sunt de acord cu reluarea activității în toate domeniile și automat și în fotbal. Viața trebuie să meargă înainte.

Și fotbalul are un rol important în viața noastră…

– Da, perfect de acord cu tine. Sunt mulți care spun că nu ne arde de fotbal acum, dar fotbalul stârnește emoții, pasiuni, pune lumea în mișcare. Eu văd și la mine cum e… În ultima perioadă sunt înnebunit să vină o nouă etapă în Bundesliga… Până acum nu eram foarte atent la ce se petrecea în Germania, mă uitam doar la Bayern Munchen și din când în când la Dortmund… Acum mă uit la absolut toate meciurile și în fiecare dimineață caut să văd ce campionat mai reîncepe. A fost foame mare de fotbal, au lipsit emoțiile în primul rând.

„Spui derby-ul FCSB – Dinamo și nici nu mai sună ca Steaua – Dinamo. Se simte și când pronunți!”

În perioada asta de pauză, ai devenit membru Elite în DDB. Cum ai luat această decizie?

– Am avut o discuție cu un fost coleg de liceu de-al Anei, care se ocupă de chestia asta și așa m-am hotărât. Pe de o parte mi se pare chiar și o obligație a mea, pentru că sunt în lumea fotbalului românesc, provin din această lume, am ajuns la un anumit nivel, văd ceea ce se întâmplă acolo și este un ajutor. Este un ajutor foarte mic, dar poate fi considerat și un exemplu. Pe de altă parte, Dinamo reprezintă pentru mine copilăria, chiar și adolescența, partea de viață legată de tatăl meu.

Rapidul?

– Aș fi făcut același gest și pentru Rapid, dar acolo au un alt mod de organizare. Rapidul pentru mine înseamnă partea de viață în care m-am maturizat, în care am devenit cineva, desprins de tatăl meu. Cu cea mai mare plăcere aș ajuta în astfel de situații. Avem nevoie de aceste echipe: Rapid, Dinamo, Steaua – pentru că nici ea nu este ok, Petrolul, Timișoara, Brașovul, Piteștiul, Constanța, Oradea, Bacău, Aradul, orașe care au reprezentat ceva în fotbalul nostru. Avem nevoie de ele, chiar dacă nu au loc toate în prima ligă. Nu mai e ca înainte când aveai emoții și spuneai că intri în săptămâna Steaua – Dinamo. Acum spui derby-ul FCSB – Dinamo și deja nu mai e la fel. Nici când pronunți nu mai e la fel…

„Noi, familia Lucescu, ce să facem? Cum să cumpărăm Dinamo? Într-un an, doi, s-ar termina tot ce a acumulat tatăl meu și am reveni la situația de acum”

Și Mircea Lucescu a devenit ca și tine membru Elite DDB, dar întrebarea e alta… De ce nu cumperi Dinamo tu, sau tatăl tău, sau împreună, având în vedere afinitatea voastră și situația financiară?

– În niciun caz. Eu, personal, nu pot, nu-mi permit așa ceva… În al doilea rând, nu știu cum vede tatăl meu lucrurile. El, într-adevăr, a avut un salariu foarte mare, dar a fost salariu. S-a oprit acum, nu mai produce. Ca Dinamo sau Rapid să fie într-o situație corectă, au nevoie de patroni care să fie în activitate, care să producă, care pot asigura un viitor și o strategie pentru viitor. Noi, familia Lucescu, ce să facem? Într-un an, doi se poate termina tot ce a acumulat tatăl meu și Dinamo s-ar întoarce la situația de acum. Nu cred că asta e soluția.

Tu crezi că se va vinde Dinamo?

– Nu am de unde să știu și oricum m-am băgat prea mult în chestia asta. M-ai întrebat despre mine și despre el.

„Întrebați-l pe tata ce vrea, ce simte, dacă mai are motivație… Nu depinde el de cineva din țară ca să revină! Oriunde ar reveni!”

De ce crezi că tatăl tău nu-și găsește de mai bine de un an un alt contract?

– Aici cel mai bine e să-l întrebi pe el. Eu nu știu ce să răspund.

Nu are loc în fotbalul românesc din cauza invidiei?

– E culmea asta cu nu-și găsește loc… El trebuie să spună ce simte, ce vrea, ce motivație mai are, dacă mai are… Are 75 de ani și știe foarte bine ce are de făcut. Nu cred că depinde el de cineva din țară în momentul ăsta să se reîntoarcă în fotbal… Oriunde ar fi această reîntoarcere!

Cum comentează acuzele lui Pițurcă la adresa lui Dinamo și Mircea Lucescu: „Nu mi se pare ok un atac la persoană. Au fost situații pe care le știm și nu le putem nega”

În ultima perioadă au fost replici dure pe tema duelului etern Steaua – Dinamo dinainte de Revoluție. Victor Pițurcă a atacat Dinamo și pe Mircea Lucescu. Ție cum ți s-au părut aceste replici, mai ales că ai trăit acele momente?

– Eu nu am citit ce a declarat Victor Pițurcă și nici nu mă interesează. Eu știu doar ce a spus taică-meu… Fiecare om are trăirile lui, senzațiile lui, propriile sentimente pentru acea perioadă. Aceea a fost cea mai importantă perioadă din istoria fotbalului românesc. Iar pentru a se ajunge la acel nivel era nevoie de o competiție, dusă uneori chiar la extrem. O rivalitate imensă. A fost întâi Craiova, apoi echipa națională, Dinamo, Steaua, apoi a revenit iar Dinamo.

Era Dinamo ajutată de arbitri, cum acuză Victor Pițurcă?

– Eu spun că multe dintre subiectele atinse de tatăl meu în interviul pe care l-a dat, de unde a pornit dezbaterea Steaua – Dinamo, eu le-am trăit și știu bine care au fost emoțiile mele atunci. Cum povestește și tata… Altcineva, din tabăra adversă, poate să aibă alte senzații. Dar nu mi se pare ok să existe un atac la persoană. Din punctul meu de vedere, tatăl meu a vorbit extraordinar despre jucătorii Stelei, despre conducerea Stelei, punctând anumite situații care s-au întâmplat și pe care le știm și nu le putem nega. Atât. Dar rămâne perioada cea mai importantă din fotbalul românesc și care, până la urmă, are o contribuție importantă cu ceea ce se întâmplă după 1990 și ajungând la Mondialul american din 1994.

„Cred că ar putea fi un avantaj pentru noi că barajul cu Islanda s-a amânat”

Dacă tot am ajuns la echipa națională, cum vezi tu misiunea lui Mirel Rădoi pentru barajul cu Islanda?

– Sunt multe necunoscute acum, pentru că nu știu ce se va întâmpla după această perioadă. Pe de altă parte, cred că ar putea fi un avantaj pentru noi că s-a amânat, că nu s-a mai jucat în martie. Islanda era o echipă care venea cu un entuziasm foarte mare, cu continuitate în rezultate. E posibil ca să mai piardă din organizare și moral cu această întrerupere. Oricum, nimeni nu poate anticipa ce va fi, cum vom arăta și noi, și ei. Stai să înceapă fotbalul. Contează cum vom ajunge și noi, și islandezii la acel moment al barajului. Dar contează că și Mirel are mai mult timp să-și stabilească strategia.

Te-a surprins numirea lui Adrian Mutu la naționala de tineret?

– Nu, sau poate m-a surprins dintr-un anumit punct de vedere. Dar am înțeles foarte bine ideea federației și ar putea fi un lucru pozitiv readucerea unor jucători foarte importanți pentru fotbalul nostru în ultimii 10-15 ani. Și Mirel, și Adi au experiență deosebită, au trecut prin mâna unor antrenor mari, au jucat meciuri grele la echipa națională și au foarte multe de transmis. Acum e nevoie și de puțină șansă, că în fotbal și asta este important.

„Cei care atacă sunt oameni nefericiți cu viața lor și încearcă să strice ce realizează altul ca să se pună pe ei într-o lumină mai bună”

Care e relația ta actuală cu Mutu?

– Una normală. Nu mai contează episodul de la Belgrad, că știu că la el faci referire. Lucrurile au trecut. Toate sunt experiențe și fac parte din viață. Noi, ca oameni, trebuie să învățăm din situațiile prin care trecem, ca antrenor ești obligat să ai astfel de chestii ca să devii mai bun, mai înțelept, să poți lua decizii mai eficiente. Am citit undeva, și mi-a rămas întipărit în minte, că oamenii de mare succes au trecut prin frustrări imense și au reușit pentru că niciodată nu au cedat! Au luat toate aceste frustrări ca pe niște experiențe și au mers mai departe.

Faci referire la cineva anume acum?

– Nu, nu… Să nu se înțeleagă așa ceva… Nu am nimic de reproșat nimănui, nici mie, nu regret nimic din ce am făcut, din ce decizii am luat de-a lungul timpului. Mă deranjează când sunt oameni care atacă la persoană, care folosesc cuvinte urâte și critică non-stop. Ajung la concluzia că cei care fac așa ceva sunt oameni nefericiți de viața lor, de situația lor personală și încearcă să strice ce realizează altul tocmai pentru a se pune pe ei într-o lumină mai bună. Și precizez, nu fac acum referire la cineva anume, la Mutu, la Pițurcă, la cei de care vorbeam… Cu Adi am avut și momente extraordinare, iar el știe foarte bine ce a greșit și ce a făcut bine în viața lui. De-aia zic că are o experiență deosebită care-l va ajuta în meseria de antrenor.

„În fotbalul nostru sunt foarte multe atacuri. Când cineva își dă cu părerea și argumentează, alții reacționează atacând persoana respectivă. Nu, domne, ai o părere, spune-o! Dacă nu ești de acord, vino cu argumentele tale, dar nu jigni! Noi ne dăm în cap unul altuia și uite unde suntem… Noi nu construim nimic, noi doar încercăm să distrugem! E realitatea crudă a acestei țări” – Răzvan Lucescu

Răzvan Lucescu, interviu special pentru FANATIK: „Nu am auzit nimic despre Edi Iordănescu la PAOK Salonic”

Cu cei de la Salonic ai mai vorbit de când ai plecat de la PAOK?

– Mi-este foarte greu să vorbesc, pentru că nu ar fi corect. Nici față de oamenii de acolo, nici față de antrenorul care e acum acolo, nici față de ai mei, de aici. Lucrurile sunt separate. Eu am obligația să fiu concentrat la Al Hilal, cu tot grupul meu de jucători și cu staff-ul. Dar asta nu înseamnă că oamenii de la Salonic nu reprezintă pentru mine ceva special. Îi iubesc, am trăit cele mai frumoase momente din viața mea acolo și le mulțumesc. Va veni un moment în care mă voi putea reîntâlni cu ei și să reiau contactele.

A apărut recent și varianta unei oferte pentru Edi Iordănescu la PAOK Salonic din sezonul viitor…

– Eu nu am auzit nimic, dar, ți-am spus, nici nu am mai vorbit la Salonic.

„Mi se pare incredibil să vorbim de faptul că echipa lui Gigi Becali nu e Steaua. E clar: FCSB e Steaua!”

Ai vorbit mai devreme despre Steaua și despre Rapid și ai spus că nici Steaua nu e nici ea ok… Tu cu cine votezi?

– Pentru Gigi Becali, clar! FCSB este continuatoarea Stelei, fără discuție. Gigi Becali a preluat Steaua și a continuat activitatea. Cineva i-a dat-o, dar el a continuat să facă performanță. Mi se pare incredibil să vorbim de faptul că echipa lui Gigi Becali nu este Steaua, că de ce a luat-o, că de ce i-a dat-o… S-a întâmplat… Nu știu ce a fost acolo, dar el a preluat-o și a investit. A și avut un brand fantastic, dar a știut să meargă mai departe și Steaua nu a ajuns să aibă dificultăți. Steaua nu a ajuns să fie în criză financiară, Steaua nu a ajuns să fie retrogradată. Pentru mine asta este Steaua, clar!

Tu ce crezi despre patronul Gigi Becali care se implică la echipă?

– Vrei, nu vrei, Gigi Becali are multe hibe. Nu-și lasă antrenorii să conducă, mă rog… Dar are un mare merit că a menținut această echipă la un nivel ridicat. Din cauza acestei dispute oamenii nu mai vin la stadion. Lumea e împărțită. Unii sunt cu Steaua de atunci, alții cu cea de acum. Tot fotbalul românesc are de pierdut. Am spus-o și mai devreme, o mai spun o dată: una e să auzi FCSB – Dinamo, altceva Steaua – Dinamo! Uită-te ce impact sonor are!

„Nu cred că titlul în România este încă jucat. Mai sunt 8 etape și doar 4 puncte avans pentru CFR. Într-adevăr, Clujul este favorit pentru că are experiență, disciplină, un anumit mod de organizare, un antrenor foarte bun, pe Dan Petrescu. Până nu ești campion matematic, se mai pot întâmpla multe” – Răzvan Lucescu

„Gigi Becali știe cel mai bine care este realitatea cu Man și cu Coman. Cât costă ei”

Crezi că ar putea Gigi Becali să obțină 10-20 de milioane de euro pe Man, pe Florinel Coman, cum și-a propus?

– Sunt cam departe de problema asta, pentru că nu cunosc foarte bine lucrurile. Sunt departe de fotbalul românesc, și ca locație în ultimii ani… Dar cred că fiecare are strategia lui în ceea ce privește transferurile și Gigi Becali știe cel mai bine care este realitatea cu Man și cu Coman. Cât costă ei.

Nu e interesant Gnohere pentru tine? Că tot s-a scris despre oferte din Arabia Saudită pentru el…

– Noi avem un număr fix de străini care pot juca în campionatul Arabiei Saudite, șapte, și avem toate locurile ocupate. Unul singur este la final de contract și mi-aș dori să rămână, dar nu știu ce se va întâmpla până la final. Când negociezi, se poate orice. (n.r. – este vorba despre mijlocașul brazilian de 30 de ani Carlos Eduardo, Al Hilal pregătind venirea marocanului Younes Belhanda de la Galata, dacă Eduardo nu prelungește).

Radamel Falcao, marea lovitură a verii la Al Hilal?

– Nu se pune problema. Îl am pe Gomis. Știi bine că în perioada asta sunt foarte multe jocuri, foarte mulți impresari care propun, aruncă, dau nume presei, apoi se inflamează puțin spiritele, atrag atenția, fac strategii de negocieri. Iar când e vorba despre astfel de situații, aproape mereu auzi „Arabia Saudită, Arabia Saudită!” sau zona asta… Și apoi clubul cel mai important aici și în Asia este Al Hilal!

„Nu e deloc exagerat ce se întâmplă în America. Trăim în rasism în anul 2020!”

Informația că Anamaria Prodan a devenit șef la un club de fotbal din Liga 1, la Hermannstadt, a ajuns în Arabia Saudită?

– Nu știu araba și nu am citit presa de aici. Mă bagi în alte lucruri și apare imediat apoi ce declar. Dar au mai fost și alte femei care au condus cluburi, așa că nu îmi rămâne decât să-i urez Anei mult succes!

Scandalul momentului în lume este moartea lui George Floyd în America. Cum ți se pare ce se întâmplă: e normal sau e exagerat?

– Nu e deloc exagerat. Este o realitate, trăim în continuare în rasism iar asta nu ar mai fi trebuit să existe în anul 2020. Suntem toți oameni… (n.r. – oftează) Suntem toți oameni, nu contează culoarea pielii noastre.

„Ce strigă unul sau altul pe stadion e frustrare, lipsă de educație, dar ce e în America e foarte, foarte grav!”

Românii sunt rasiști, apropo de ce ți s-a întâmplat și ție pe stadioanele noastre?

– Nici nu mai contează… Nu m-a afectat, nici măcar nu mi s-a clintit vreun firișor de păr când scandau ce scandau… Depinde de educație, de oameni, de frustrările lor… În România, pe stadioane, auzi ce… nu auzi. Nu am ținut prea mult cont de astea… Sunt lucruri simple, chiar dacă în esență sunt grave. Dar ceea ce s-a întâmplat acolo, în America, este un lucru foarte grav… Foarte, foarte grav!

E doar ultimul exemplu, nu e vreo excepție…

– Așa e, se întâmplă peste tot în lume, nu doar în America. Acestea sunt cu adevărat lucruri grave, nu ce strigă unul sau altul pe stadioane. Eu nu aș face o comparație între ce e pe stadion, unde avem manifestările unor frustrați sau needucați, cu scandalul actual din America.

Apoi, problema oamenilor care nu câștigă cât ar merita pentru că au o anumită culoare a pielii, sau nu pot conduce din același motiv, deși au certe calități să facă lucrul acesta. Sunt refuzați! Subiectul este foarte, foarte complex.

Pot să spun că scandalul din aceste zile din America este doar un mic semnal de alarmă la tot ceea ce se întâmplă în lume. Și cu asta tot să nu se vor opri… Dar să sperăm că sunt niște porniri care în viitor ar putea avea o eficiență. Măcar să sperăm!

„Pancone să știe că nu există antrenor în lume care să nu fi fost demis. Poate doar Guardiola!”

Pe final, cum vezi tot ce s-a întâmplat cu Daniel Pancu la Rapid în ultimele luni?

– Nu am vorbit cu nimeni de la Rapid, nu am informații din interior, decât așa, foarte superficial. Eu am avut treaba mea aici. Ce să zic? Fotbalul e fotbal, lucrurile astea se întâmplă. Pancone când s-a apucat de antrenorat știa foarte bine că viața unui antrenor e foarte complicată. În permanență te gândești ce faci mâine și poimâine. Îmi pare rău pentru el, dar are toată viața în față… E important acum să-și dea seama ce vrea să facă în viață, ce-i place… Are și posibilitatea să vadă cum e ca și conducător, pentru că înțeleg că se pune această problemă pentru el să fie președinte.

„Nu există în lume antrenor care să nu fi fost demis. Poate doar Guardiola. De aceea Pancu nu trebuie să ia ceea ce i s-a întâmplat ca pe o tragedie. Asta e viața noastră, a antrenorilor” – Răzvan Lucescu

Și tu ai fost conducător înainte de a o lua spre antrenorat…

– Da, am trecut printr-o astfel de situație și m-a ajutat foarte mult. Cum îl poate ajuta și pe Pancone perioada asta de conducător. Dacă decide în final să continue cu antrenoratul, o experiență în managementul unui club îl poate ajuta foarte tare. Eu nu intru să discut de ce l-a schimbat, dacă e bine, dacă nu e bine, pentru că nu e treaba mea și nu știu ce a fost acolo… Pe de altă parte, țin foarte mult la Pancone, fiind unul dintre băieții pe care tatăl meu l-a iubit foarte tare, iar eu l-am apreciat enorm ca fotbalist. Și îi doresc să reușească indiferent ce alege.