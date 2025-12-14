Sport

Răzvan Lucescu își face mea culpa după eșecul surprinzător suferit de PAOK în Grecia: „Nu am făcut cele mai bune schimbări”

PAOK a făcut un nou pas greșit în campionat. Cum a Reacționat Răzvan Lucescu după 0-2 pe terenul celor de la Atromitos. Vezi pe FANATIK toate detaliile.
Mihai Dragomir
14.12.2025 | 22:39
Razvan Lucescu isi face mea culpa dupa esecul surprinzator suferit de PAOK in Grecia Nu am facut cele mai bune schimbari
ULTIMA ORĂ
Ce a spus Răzvan Lucescu după ce PAOK a pierdut în campionat. Sursa Foto: Hepta.
PAOK a ratat șansa să preia, pentru moment, șefia clasamentului SuperLigii din Grecia. Cum a reacționat Răzvan Lucescu după rezultatul rușinos cu echipa de la jumătatea ierarhiei.

Răzvan Lucescu își asumă vina după ce PAOK a cedat din nou în campionat

Seara zilei de duminică, 14 decembrie, nu a fost una tocmai grozavă pentru Răzvan Lucescu și elevii săi. PAOK a jucat în deplasare cu Atromitos, locul 10, în cadrul etapei cu numărul 14, și a cedat cu scorul de 0-2.

Antrenorul român, care a dat vina pe arbitrii români  după ce echipa lui a bifat o remiză contra lui Ludogoreț cu scorul de 3-3 în etapa a 6-a din Europa League, a subliniat că echipa lui trece printr-un moment delicat și și-a asumat vina pentru schimbările efectuate în timpul partidei.

„Este un moment dificil pentru noi. Nu avem energie și nu am reușit să jucăm fotbalul pe care ni-l doream. Am făcut o greșeală mare la primul gol primit de la Atromitos, a fost o reacție greșită. Apoi, totul a devenit mai complicat, presiunea s-a întors împotriva noastră, pe măsură ce timpul trecea și nu puteam reacționa.

Schimbările poate că nu au fost cea mai bună idee a mea astăzi. Și în repriza a doua părea că avem probleme de energie. Sunt dezamăgit de ultimele 25 de minute, pentru că nu am atacat spațiul și asta a venit din lipsa de energie. În aceste meciuri trebuie să înscrii primul gol”, a spus Răzvan Lucescu, conform metrosport.gr.

Răzvan Lucescu, exasperat de programul infernal al lui PAOK la final de an

Ulterior, Răzvan Lucescu a vorbit despre oboseala și surmenajul acumulat la echipă în urma meciurilor recente. El este convins că energia scăzută a jucat un rol important în rezultatele obținute.

„Avem de făcut călătorii consecutive. La Ludogorets am mers cu avionul și apoi cu autobuzul. Am avut meciuri dificile, cum ar fi cel de la Livadia, cu Aris și Bran. Acestea joacă un rol important.

Avem un program exigent. În fiecare zi trebuie să găsim motivația. Este prea devreme, desigur, să spunem că această lipsă de energie va continua”, a mai spus antrenorul român.

  • 32 de puncte are PAOK după 14 etape
  • 3 este locul ocupat de PAOK, depășită de AEK Atena (locul 2, 34 pct.) și de Olympiacos (locul 1, 35 pct.)
