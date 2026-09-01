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Formația pregătită de Răzvan Lucescu (57 de ani), Al Sadd, a obținut calificarea în finala Qatar Cup după ce a trecut cu 2-1 de Al Gharafa. Introdus pe parcursul jocului de antrenorul oaspeților, Pedro Martins, Florinel Coman (28 de ani) a avut o mare ocazie, însă nu și-a putut ajuta echipa, care a ratat șansa de câștiga trofeul.

Răzvan Lucescu l-a învins pe Florinel Coman în Qatar

Duelul dintre Al Sadd și Al Gharafa a fost foarte echilibrat, însă echipa preluată în această vară de Răzvan Lucescu și-a respectat statutul de favorită și s-a impus cu 2-1, scor stabilit încă de la pauză. Oaspeții au deschis scorul, prin Frank Magri, însă Hashim Ali a egalat situația pe tabelă cu un șut de la marginea careului.

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Al Sadd goals — TheFootballZone (@football_t69515)

Golul victoriei a sosit în minutul 43 și i-a aparținut lui Mohammad Manai, care a punctat cu o execuție fabuloasă, cu călcâiul. Florinel Coman a intrat pe teren în minutul 58 și a avut o mare ocazie, șutul său din lovitură liberă trecând puțin peste poartă, însă rezultatul nu s-a mai modificat până la final și Al Sadd s-a calificat în finala Qatar Cup, competiție în care participă doar primele 4 clasate din sezonul trecut de campionat.

Răzvan Lucescu, protagonistul unui moment ieșit din comun

În repriza a doua, Răzvan Lucescu a fost protagonistul unui moment neașteptat. Antrenorul român a fost nevoit să își pună un maiou, la solicitarea arbitrilor, pentru a nu-l încurca pe asistent. Antrenorul român are un start perfect pe banca lui Al Sadd, succesul contra lui Al Gharafa fiind al treilea consecutiv din acest start de sezon, după și .

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Blue Răzvan Lucescu — TheFootballZone (@football_t69515)

Al Sadd și Al Gharafa se vor întâlni din nou pe 5 septembrie, tot pe stadionul echipei pregătite de Răzvan Lucescu. Duelul din a treia etapă a Qatar Stars League va începe la ora României 19:15. Apoi, campioana Qatarului va juca în deplasare cu Al Sailiya în campionat, iar pe 14 septembrie va debuta în AFC Champions League cu un duel contra iranienilor de la Esteghlal.