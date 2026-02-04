Răzvan Lucescu l-a învins pe Rafa Benitez și PAOK a făcut un pas mare spre finala Cupei Greciei: „Meritam o victorie mai clară!” Ce a declarat tehnicianul spaniol

ADVERTISEMENT

PAOK a învins-o pe Panathinaikos cu 1-0 în prima manșă din semifinala Cupei Greciei și pornește cu prima șansă înainte de returul care se va disputa peste o săptămână la Salonic. Giorgios Giakoumakis a fost eroul echipei pregătite de Răzvan Lucescu, marcând unicul gol al întâlnirii dintr-o lovitură de la 11 metri. Ce a declarat antrenorul român la finalul partidei.

Răzvan Lucescu l-a învins pe Rafa Benitez. Ce a declarat antrenorul român după Panathinaikos – PAOK 0-1

PAOK a dominat prima repriză a partidei de la Atena, însă nu a reușit să puncteze. Golul a sosit în partea secundă, după o decizie inspirată a lui Răzvan Lucescu. Antrenorul român l-a introdus în teren pe Giorgios Giakoumakis în minutul 62, iar după scurt timp acesta a obținut un penalty, fiind faultat în careu de Calabria.

Tot Giakoumakis a fost cel care a transformat lovitura de la 11 metri, care avea să fie singurul gol al partidei. La final, Răzvan Lucescu a declarat că echipa sa ar fi trebuit să obțină un succes mai clar. „După primele 90 de minute, pentru că urmează și returul, cred că meritam o victorie mai clară. În prima repriză am avut ocazii și am controlat jocul.

În partea a doua jocul a fost mai ciudat, cu mingi lungi și contraatacuri, a fost un duel. Jucătorii au fost foarte concentrați și au evoluat la cel mai înalt nivel. Trebuie să rămânem concentrați și să dăm 100% în retur, când îi vom avea alături pe fani”, a spus tehnicianul român, conform .

Cum a reacționat Rafa Benitez după eșecul contra lui PAOK

Returul va avea loc miercuri, 11 februarie, de la ora 20:30, pe stadionul Toumba din Salonic, iar Rafa Benitez a declarat că echipa sa se gândește doar la victorie. Tehnicianul spaniol a scos în evidență eroarea pe care a făcut-o Davide Calabria la penalty-ul care a decis meciul. „În prima repriză, adversarul a avut mai multe ocazii din cauza greșelilor noastre.

În partea a doua am arătat mai bine, dar PAOK a obținut un penalty, nu îmi vine să cred ce s-a întâmplat la acea fază, și am pierdut meciul. Un penalty care nu era necesar a decis rezultatul final. Vom merge la Salonic să câștigăm”, a declarat fostul antrenor de la Liverpool, Inter și Real Madrid.

