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Răzvan Lucescu, victorie categorică în fața lui Florinel Coman! Fostul fotbalist de la FCSB a reușit o pasă decisivă. Video

Florinel Coman a reușit o pasă decisivă, dar a fost spulberat de Răzvan Lucescu în Qatar! Intră pe site-ul fanatik.ro pentru a afla toate detaliile despre meci.
Dragos Petrescu
06.09.2026 | 06:15
Razvan Lucescu victorie categorica in fata lui Florinel Coman Fostul fotbalist de la FCSB a reusit o pasa decisiva Video
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Al Sadd - Al Gharafa (4-1), în etapa 3 din Qatar // FOTO: colaj FANATIK
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La patru zile distanță de la succesul obținut pe teren propriu în Cupa Qatarului, 2-1 în fața lui Al Gharafa, Al Sadd, echipa pregătită de Răzvan Lucescu, a învins-o din nou „acasă” pe trupa lui Florinel Coman. De această dată însă, meciul a avut loc în campionat, iar rezultatul a fost mult mai aspru, și anume 4-1. Introdus pe teren în minutul 39, fostul fotbalist de la FCSB a oferit pasa decisivă la unicul gol marcat de oaspeți.

Florinel Coman, spulberat de Răzvan Lucescu în Qatar!

Florinel Coman a început meciul pe banca de rezerve, dar a fost introdus pe teren înainte de pauză, mai exact în minutul 39, luându-i locul lui Dame Traore. La momentul respectiv, echipa lui Răzvan Lucescu conducea deja cu 2-0, grație golurilor semnate de Yusuf Abdurisag (5′) și Claudinho (12′). Până la final însă, Al Sadd a mai punctat de două ori, prin Akram Afif (50′) și Roberto Firmino (90+3′), fostul fotbalist al lui Liverpool.

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Golul de onoare al oaspeților a fost marcat de Yacine Brahimi, în minutul 82 al întâlnirii, algerianul înscriind după o fază a cărui protagonist a fost Florinel Coman. Fotbalistul român a intrat în posesia balonului în careul advers, a driblat un adversar, după care a venit Brahimi și a trimis balonul în poartă.

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În urma rezultatului înregistrat sâmbătă, Al Sadd a ajuns la borna cu numărul 9 în acest debut de stagiune, fiind singura echipă din primul eșalon al fotbalului qatarez cu număr maxim de puncte după primele trei etape. În momentul de față, trupa lui Răzvan Lucescu ocupă primul loc în clasament, în timp ce Al Gharafa se află pe poziția a 9-a, cu doar trei puncte acumulate.

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În etapa următoare din Qatar, Al Sadd va juca în deplasare, pe terenul celor de la Al Sailiya, în timp ce Al Gharafa va primi vizita lui Lusail. Ulterior, cele două echipe vor debuta în noul sezon al Ligii Campionilor Asiei. Echipa lui Răzvan Lucescu va juca pe 14 septembrie împotriva iranienilor de la Esteghlal, iar Florinel Coman și colegii săi vor da piept cu Al Hilal o zi mai târziu.

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Dragos Petrescu
Dragos Petrescu este licențiat în Cibernetică, Statistică și Informatică Economică la ASE și are un Master în Automatică ș i Calculatoare - Politehnica București. E pasionat de fotbal încă de la vârsta de 6 ani, odată cu Campionatul Mondial din Germania (2006)
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