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La patru zile distanță de la succesul obținut pe teren propriu în Cupa Qatarului, 2-1 în fața lui Al Gharafa, Al Sadd, echipa pregătită de Răzvan Lucescu, a învins-o din nou „acasă” pe trupa lui Florinel Coman. De această dată însă, meciul a avut loc în campionat, iar rezultatul a fost mult mai aspru, și anume 4-1. Introdus pe teren în minutul 39, fostul fotbalist de la a oferit pasa decisivă la unicul gol marcat de oaspeți.

Florinel Coman, spulberat de Răzvan Lucescu în Qatar!

Florinel Coman a început meciul pe banca de rezerve, dar a fost introdus pe teren înainte de pauză, mai exact în minutul 39, luându-i locul lui Dame Traore. La momentul respectiv, echipa lui Răzvan Lucescu conducea deja cu 2-0, grație golurilor semnate de Yusuf Abdurisag (5′) și Claudinho (12′). Până la final însă, Al Sadd a mai punctat de două ori, prin Akram Afif (50′) și Roberto Firmino (90+3′), fostul fotbalist al lui Liverpool.

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Golul de onoare al oaspeților a fost marcat de Yacine Brahimi, în minutul 82 al întâlnirii, algerianul înscriind după o fază a cărui protagonist a fost Florinel Coman. Fotbalistul român a intrat în posesia balonului în careul advers, a driblat un adversar, după care a venit Brahimi și a trimis balonul în poartă.

Al Gharafa pull one back to make it 3-1 against Al Sadd through Yacine Brahimi in the 82nd minute of the Doha Bank Stars League. — Alkass English (@alkassenglish)

Răzvan Lucescu este lider în campionat! Pe ce loc se află Florinel Coman

În urma rezultatului înregistrat sâmbătă, Al Sadd a ajuns la borna cu numărul 9 în acest debut de stagiune, fiind singura echipă din primul eșalon al fotbalului qatarez cu număr maxim de puncte după primele trei etape. În momentul de față, trupa lui Răzvan Lucescu ocupă primul loc în clasament, în timp ce Al Gharafa se află pe poziția a 9-a, cu doar trei puncte acumulate.

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În etapa următoare din Qatar, Al Sadd va juca în deplasare, pe terenul celor de la Al Sailiya, în timp ce Al Gharafa va primi vizita lui Lusail. Ulterior, cele două echipe vor debuta în noul sezon al . Echipa lui Răzvan Lucescu va juca pe 14 septembrie împotriva iranienilor de la Esteghlal, iar Florinel Coman și colegii săi vor da piept cu Al Hilal o zi mai târziu.