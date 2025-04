Răzvan Lucescu, la pământ după Panathinaikos – PAOK 3-1. „Rezultatul a fost negativ din cauza noastră în totalitate!”

Dacă în prima etapă din play-off, norocul nu a mai fost de partea echipei lui Răzvan Lucescu în etapa cu numărul 3. PAOK a cedat pe terenul celor de la Panathinaikos, iar antrenorul român nu și-a menajat jucătorii.

Reacția lui Răzvan Lucescu după eșecul usturător suferit de PAOK pe terenul lui Panathinaikos

Viitorul lui Răzvan Lucescu la PAOK ar fi deja decis, Rezultatul obținut duminică seară în campionatului Greciei pare să contureze tot mai mult o eventuală despărțire la finalul sezonului, deși a fost doar primul eșec din play-off.

ADVERTISEMENT

Ounahi a deschis scorul pentru gazde în minutul 33, pentru ca tot el să realizeze „dubla” în minutul 42. Swiderski a dus scorul la 3-0 în minutul 50, iar golul lui Konstantelias din minutul 80 a fost însă insuficient pentru a răsturna soarta partidei. Răzvan Lucescu a fost extrem de dezamăgit după meci.

„Rezultatul a fost negativ din cauza noastră”

„Nu e adevărat ce spui, am intrat în meci de la început, nu cu atitudinea din alte meciuri, dar am avut în față o echipă care a făcut presiune. Au avut avantaj doua goluri, dar a fost echilibrat.

ADVERTISEMENT

Ne-am bătut până la final, am avut încredere, chiar daca am suferit după ce am primit al doilea gol. Toate golurile lor au venit după greșelile noastre.

A fost un meci bun tactic al lui Panathinaikos. Rezultatul a fost negativ din cauza noastră în totalitate!”, a fost reacția lui Răzvan Lucescu după Panathinaikos – PAOK 3-1.

ADVERTISEMENT

În urma acestui rezultat, PAOK rămâne pe locul 4 din play-off-ul Superligii Greciei, cu 52 de puncte, la 2 puncte de locul 3 (AEK Atena) și la 4 puncte de locul 3 (Panathinaikos). PAOK va juca etapa viitoare tot contra Panathinaikos, dar acasă, pe 27 aprilie.