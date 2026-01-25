Răzvan Lucescu le-a dat liber, iar jucătorii au închiriat un avion privat! Ce a urmat este de-a dreptul surprinzător. Foto

ADVERTISEMENT

PAOK Salonic, formație antrenată de Răzvan Lucescu, a fost performera săptămânii în Europa League. Formația greacă a învins cu 2-0, dar mai clar decât o arată scorul, echipa Betis Sevilla, finalista Conference League.

PAOK și-a amânat degeaba meciul de campionat

PAOK s-a calificat astfel în faza eliminatorie a Ligii Europa, dar cu un rezultat bun în ultima etapă, la Lyon, echipa lui

Întrucât nu știa că va rezolva, în meciul cu Betis, problema calificării în faza următoare a Ligii Europa, PAOK și-a amânat meciul de campionat din acest weekend, cu Kifisia, în ideea de a se concentra pe ultimele două partide din UEL.

Cum victoria contra spaniolilor a adus deja calificarea, Lucescu jr. le-a dat două zile libere elevilor săi. Iar unii dintre ei au folosit-o pentru o întâlnire de gală.

Fotbaliștii lui Răzvan au mers să se întâlnească cu Balonul de Aur

Concret, Dejan Lovren, Christos Zafeiris, Sualio Meite, Alessandro Bianco, Kostas Thymianis și Fedor Chalov au închiriat un avion privat și au plecat la Milano. Pentru relaxare, dar și pentru o întrevedere de top.

Croatul Lovren, unul dintre cei mai experimentați jucători din lot, a aranjat o întâlnire cu Luka Modric. Cei doi sunt buni prieteni, iar Balonul de Aur al anului 2018 joacă acum la AC Milan.

Lovren (36 ani) s-a retras de la naționala Croației, dar Modric, care a împlinit 40 de ani în septembrie, vrea să joace și la Campionatul Mondial din SUA, Canada și Mexic. El are șanse mari să depășească 200 de selecții la echipa națională, fiind în acest moment la borna 194.

Vulturii sunt pe primul loc în campionat

Modric a petrecut o seară cu fotbaliștii lui PAOK, stând la povești cu aceștia. După 13 ani petrecuți la Real Madrid, el a semnat în vară cu AC Milan, unde a devenit om de bază. Luka a jucat 20 de meciuri în Serie A și a marcat un gol.

Fotbaliștii lui PAOK au petrecut două zile la Milano, după care s-au întors la Salonic, unde azi Lucescu a sunat reunirea, chiar dacă echipa nu are meci în acest weekend. Vulturii luptă însă pe trei fronturi în acest sezon.

PAOK e pe primul loc în campionat și este calificată în semifinalele Cupei Greciei, acolo unde trupa românului o va înfrunta pe Panathinaikos. Prin succesul cu Betis, PAOK a ajuns la șapte victorii consecutive.

Lucescu cere echilibru în continuare

„E o seară perfectă pentru noi. E victorie, e o victorie venită după un meci controlat, o victorie obținută în fața unui adversar dificil, un adversar care vine din Spania, un adversar care nu pierduse de foarte mult timp în Europa. Și este, în primul rând, calificare în faza următoare. Ne dă posibilitatea de a ne duce la Lyon și de a juca acolo.

În fotbal totul este posibil atunci când crezi cu adevărat și te lupți puternic. Va fi greu la Lyon. Este o echipă foarte bună, pe primul loc în Europa, dar probabil că și preocupările lor vor fi îndreptate mai mult către campionat. Norocul este de partea celor care cred și se luptă.

Noi trebuie să fim concentrați pe ceea ce vine. Noi, antrenorii, trebuie să înțelegem și să prindem foarte corect momentele următoare și să păstrăm un anumit echilibru pentru că suntem la jumătatea anului competițional”, a declarat Răzvan Lucescu, în exclusivitate pentru FANATIK.