Răzvan Lucescu luptă pentru încă un trofeu în Grecia. Ce cadou primește de la patronul Ivan Savvidis după Revelion

ADVERTISEMENT

Formaţia PAOK Salonic, antrenată de Răzvan Lucescu, a învins, scor 4-1, echipa Marko, în ultima etapă a fazei ligii Cupei Greciei. Învingătorii au marcat prin Konstantelias ’17, ’37, Mythou ’26 şi Camara ’90. Pentru Marko a înscris Muller ’84.

PAOK Salonic s-a calificat în play-offul sferturilor Cupei Greciei

În etapele anterioare, PAOK a înregistrat următoarele rezultate: 1-4 cu Levadiakos, 4-1 cu AEL, 1-1 cu Aris. Echipa lui Răzvan Lucescu, desemnat antrenorul anului la Super Gala FANATIK, s-a clasat pe locul 8, astfel că va juca în play-off-ul pentru sferturile de finală.

ADVERTISEMENT

Dacă echipa lui Răzvan s-ar fi clasat între primele patru echipe din clasamentul Cupei Greciei ar fi jucat direct în sferturile de finală și ar fi avut o săptămână în plus de vacanță. Competiția a avut o desfășurare bizară, echipele fiind împărțite în niște grupe, dar punctând într-un clasament general.

Pentru echipa românului urmează ultimul meci din 2025, derbyul cu Panathinaikos. Partida e programată pe 21 decembrie, pe stadionul celor de la PAOK Salonic. Antrenorul celor de la Panathinaikos este acum spaniolul Rafa Benitez.

ADVERTISEMENT

Doi fotbaliști noi vin sub comanda lui Răzvan Lucescu

În campionat, după ce a pierdut surprinzător la Atromitos, formația lui Răzvan a căzut pe locul trei, cu 32 de puncte. Campioana Olympiakos are 35 de puncte, iar

ADVERTISEMENT

2026 îi va aduce lui Răzvan Lucescu doi fotbaliști noi, în tentativa patronului Ivan Savvidis de a întări echipa, pentru a obține un nou titlu de campioană. Patronul rus a plătit 11 milioane de euro pentru internaționalul grec Christos Zafeiris. Mijlocașul de 22 de ani a fost cumpărat de PAOK Salonic în vară, dar lăsat să mai joace șase luni la Slavia Praga.

Fotbalistul n-a jucat niciodată în Grecia, el emigrând cu familia în Norvegia, cân era copil. Înainte de a ajunge la Slavia Praga, el a jucat pentru câteva echipe din Norvegia și a îmbrăcat tricoul naționalei lui Haaland până la nivel de Under 21. Și-a schimbat opțiunea în 2024, când a preferat Grecia, la nivel de seniori.

ADVERTISEMENT

Soția antrenorului român a fost premiată

Al doilea fotbalist care va juca pentru PAOK este suedezul Alexander Jeremejeff, un vârf de 25 de ani, care rămâne liber de contract la 31 decembrie. El a jucat ultima dată chiar pentru Panathinaikos, adversara de duminică a celor de la PAOK.

PAOK este în grafic și pentru calificarea în fazele eliminatorii ale Europa League. Mai are de jucat în ianuarie cu Lyon și Betis Sevilla și ar putea merge mai departe dacă obține minimum un punct din aceste confruntări, beneficiind și de jocul rezultatelor.

Ana-Maria Lucescu, soția antrenorului român de la PAOK Salonic, a primit o veste excelentă. Volumul pe care l-a tradus, „Câteva nopți și încă una”, scris de autorul grec Isidoros Zourgos, a primit titulatura de Cartea anului din partea clubului de carte „Cuibul Visurilor”.