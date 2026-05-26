Răzvan Lucescu, mărturisire în direct la TV: „Îl iubesc pe omul ăsta. A fost alături de tatăl meu”

Răzvan Lucescu rămâne unul dintre antrenorii cu rezultate remarcabile la Rapid în epoca modernă. Cu el pe bancă, giuleștenii au câștigat două Cupe ale României și au ajuns până în sferturile de finală ale Cupei UEFA. Tehnicianul a vorbit despre perioada frumoasă din Giulești și despre relația pe care a avut-o cu acționarul majoritar George Copos.

Răzvan Lucescu a ajuns pe banca lui Rapid București în vara anului 2004, la doar 35 de ani, după ce salvase FC Brașov de la retrogradare în primul său sezon ca antrenor. Venea și cu bagajul unui fost jucător al clubului. A fost portar al echipei din Giulești și a cucerit titlul în sezonul 2002-2003.

unde a câștigat două Cupe ale României consecutive, în 2006 și 2007, și a condus echipa până în sferturile de finală ale Cupei UEFA, în ediția 2005-2006. Atunci, giuleștenii au pierdut în fața Stelei, actuala FCSB, din cauza golului încasat pe teren propriu.

Cu el pe bancă și cu , Rapid a reușit performanțe uriașe. Acum, la mulți ani distanță, Răzvan Lucescu a vorbit despre legătura sa cu clubul din Giulești, dar și despre omul de afaceri. George Copos a însemnat enorm pentru fiul marelui Mircea Lucescu.

„Mi-a fost drag, eram la început, eram tânăr, aveam alt mod de a gândi, de a mă comporta, eram unul de-al lor, făceam nebunii de-ale lor, îmi dădeam cămașa jos. Am avut și un grup, eram plin de entuziasm.

(n.r. Despre momentul când i-a arătat degetul mijlociu lui George Copos) A fost un gest spontan, dintr-o frustrare, din dorința de a sublinia performanța extraordinară în fața lui Feyenoord, în ciuda unui moment complicat, la care și domnul Copos a avut o participare importantă. Dar îl iubesc pe domnul Copos, el mă iubește, a fost alături de tatăl meu”, a declarat Răzvan Lucescu la