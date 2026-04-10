Răzvan Lucescu, mesaj de adio pentru Mircea Lucescu. Momente emoționante în biserică

, iar memoria sa urmează să fie cinstită ani buni de acum încolo. Performanțele făcute la nivelul gazonului, ca jucător și antrenor, pălesc în comparație cu modul în care a fost „Il Luce” ca om, având valori pe care le-a insuflat și fiului său, Răzvan Lucescu.

Răzvan Lucescu, emoționat în timpul slujbei de înmormântare. Mesajul pe care antrenorul lui PAOK l-a avut pentru tatăl său

Vineri dimineață, la Biserica Sfântul Elefterie, trupul neînsuflețit al lui Mircea Lucescu a fost depus, acolo unde apropiații și familia i-au fost alături pentru ultimele momente înainte de înmormântare. Unul dintre cei prezenți, Marius Niculae, a rămas impresionat de cele întâmplate și a dezvăluit cum Răzvan Lucescu a avut un discurs emoționant, în care i-a adresat un ultim mesaj tatălui său prin care spunea că speră că a reușit să-l facă mândru prin ce a făcut în viață.

„A fost impresionant, Răzvan nu și-a putut stăpâni emoțiile, dar în final a spus că speră ca tatăl lui, de acolo de sus, să fie mulțumit de ceea ce a realizat. A avut și un mesaj de la Preafericitul Daniel. Chiar menționa că Mircea Lucescu a fost aproape de biserică și a ajutat la reconstruirea unei biserici în Istanbul”, a spus Marius Niculae la Digi Sport.

Printre cei care au mai vorbit în biserică se numără George Copos, omul care l-a adus pe Mircea Lucescu la Rapid, iar împreună au câștigat mai multe trofee, inclusiv campionatul României. De asemenea, președintele FRF, Răzvan Burleanu, a avut și el câteva cuvinte adresate în memoria lui „Il Luce”.

Momentul în care fanii lui Dinamo i-au adus lacrimi pe față lui Răzvan Lucescu

, la Arena Națională, pentru a-i aduce un ultim omagiu acestuia. În mod organizat au venit inclusiv fanii lui Dinamo din Peluza Cătălin Hîldan și Peluza Sud, iar aceștia au cinstit cum se cuvine memoria lui „Il Luce”, cântându-i numele marelui antrenor.

Momentele cu suporterii dinamoviștii l-au impresionat pe Răzvan Lucescu, care a fost copleșit de emoții și a plâns când a văzut iubirea purtată de ultrași pentru tatăl său. De altfel, la căpătâiul lui Mircea Lucescu au fost în aceste zile și fani ai Rapidului, FCSB-ului, plus multor alte formații din România și Europa.

Mesajul lui Matei Lucescu după moartea lui Mircea Lucescu

Fiul lui Răzvan Lucescu, Matei Lucescu, cel care alături de tatăl său a stat ore întregi în picioare și a dat noroc cu toți oamenii care au venit la priveghi, a avut un mesaj plin de emoție.

„Suntem toți impresionați de numărul de oameni care au venit la Arena Națională, cum s-au desfășurat aceste două zile. Au fost două zile incredibile, pline de emoție. Am vrea să le mulțumim celor care au venit. Contează amintirea bunicului meu și cred că despre asta este vorba. Vor fi destule momente să povestim despre Mircea în zilele care urmează, în săptămânile și în anii care vor urma”, a spus Matei Lucescu.