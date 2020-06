Răzvan Lucescu, mesaj direct pentru Daniel Pancu: „Pancone, știai cum merge treaba! Doar Guardiola nu a fost dat afară vreodată!” Exclusiv

ADVERTISEMENT

Răzvan Lucescu, tehnicianul lui Al Hilal, a vorbit despre situația de la Rapid și i-a transmis un mesaj, în exclusivitate pentru FANATIK, lui Daniel Pancu în privința carierei sale de antrenor.

Printre alte subiecte abordate, Răzvan Lucescu a vorbit într-un interviu marca FANATIK și despre situația din SUA, analizând derapajele rasiste întâlnite pe stadioanele de fotbal.

Răzvan Lucescu despre Rapid și Daniel Pancu. De ce nu a dat bani pentru giuleșteni

De ce nu ai dat bani și la Rapid, cum ai cotizat pentru Dinamo?

– Aș fi făcut același gest și pentru Rapid, dar acolo au un alt mod de organizare. Rapidul pentru mine înseamnă partea de viață în care m-am maturizat, în care am devenit cineva, desprins de tatăl meu. Cu cea mai mare plăcere aș ajuta în astfel de situații

Avem nevoie de aceste echipe: Rapid, Dinamo, Steaua – pentru că nici ea nu este ok, Petrolul, Timișoara, Brașovul, Piteștiul, Constanța, Oradea, Bacău, Aradul, orașe care au reprezentat ceva în fotbalul nostru. Avem nevoie de ele, chiar dacă nu au loc toate în prima ligă. Nu mai e ca înainte când aveai emoții și spuneai că intri în săptămâna Steaua – Dinamo. Acum spui derby-ul FCSB – Dinamo și deja nu mai e la fel. Nici când pronunți nu mai e la fel…

„Pancone să știe că nu există antrenor în lume care să nu fi fost demis. Poate doar Guardiola!”

Cum vezi tot ce s-a întâmplat cu Daniel Pancu la Rapid în ultimele luni?

– Nu am vorbit cu nimeni de la Rapid, nu am informații din interior, decât așa, foarte superficial. Eu am avut treaba mea aici. Ce să zic? Fotbalul e fotbal, lucrurile astea se întâmplă. Pancone când s-a apucat de antrenorat știa foarte bine că viața unui antrenor e foarte complicată. În permanență te gândești ce faci mâine și poimâine.

Îmi pare rău pentru el, dar are toată viața în față… E important acum să-și dea seama ce vrea să facă în viață, ce-i place… Are și posibilitatea să vadă cum e ca și conducător, pentru că înțeleg că se pune această problemă pentru el să fie președinte.

Și tu ai fost conducător înainte de a o lua spre antrenorat…

– Da, am trecut printr-o astfel de situație și m-a ajutat foarte mult. Cum îl poate ajuta și pe Pancone perioada asta de conducător. Dacă decide în final să continue cu antrenoratul, o experiență în managementul unui club îl poate ajuta foarte tare.

Eu nu intru să discut de ce l-a schimbat, dacă e bine, dacă nu e bine, pentru că nu e treaba mea și nu știu ce a fost acolo… Pe de altă parte, țin foarte mult la Pancone, fiind unul dintre băieții pe care tatăl meu l-a iubit foarte tare, iar eu l-am apreciat enorm ca fotbalist. Și îi doresc să reușească indiferent ce alege.