Răzvan Lucescu, mesaj tulburător la primele ore ale dimineții. Ce a scris în ziua înmormântării lui Mircea Lucescu

Marcat de emoție și tristețe în același timp, Răzvan Lucescu (57 de ani) nu a putut să se odihnească prea mult în noaptea de dinaintea înmormântării tatălui său. El a avut un mesaj scurt, dar extrem de puternic pentru Mircea Lucescu.

Mesajul lui Răzvan Lucescu în ziua înmormântări lui Mircea Lucescu

După ce a fost prezent timp de două zile la Arena Națională și , Răzvan Lucescu și-a început ziua înmormântării extrem de devreme cu un mesaj postat în mediul online.

În jurul orei 04:00, înainte ca soarele să apară pe cer, tehnicianul formației PAOK Salonic a scris pe contul de Instagram câteva cuvinte pline de emoție. ”Odihnește-te în pace, mărețule”, a fost mesajul în engleză.

La postare, Răzvan Lucescu a adăugat o pictogramă cu două mâini împreunate în semn de rugăciune și un porumbel alb. De asemenea, el a urcat și câteva fotografii care l-au impresionat de la , când peste 15.000 de oameni au trecut să-și ia adio de la Mircea Lucescu.

Unde va fi înmormântat Mircea Lucescu

În dimineața zilei de vineri, 10 aprilie, după o scurtă slujbă la Arena Națională și intonarea imnului de stat, sicriul cu trupul neînsuflețit al lui Mircea Lucescu a părăsit cel mai mare stadion al țării.

a plecat apoi spre Biserica Sfântul Elefterie din Capitală, acolo unde are loc o slujbă condusă de vicarul arhiepiscopiei București, Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanu.

După încheierea slujbei, în jurul orei 12:00, se va pleca spre Cimitirul Bellu pentru înmormântarea cu onoruri militare a lui Mircea Lucescu. La evenimentele de astăzi, accesul a fost restricționat la cererea familiei.

Du ce va fi înmormântat cu onoruri militare Mircea Lucescu

Cel mai mare antrenor român va primi recunoașterea supremă și va fi condus pe ultimul drum cu onoruri militare. Acest lucru a fost posibil, după ce .

Fostul președinte al României i-a oferit în anul 2009 distincția Steaua României în grad de cavaler, după ce Mircea Lucescu a câștigat Cupa UEFA ca antrenor al echipei ucrainene Șahtior Donețk.