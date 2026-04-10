Răzvan Lucescu, mesaj tulburător la primele ore ale dimineții. Ce a scris în ziua înmormântării lui Mircea Lucescu

Marcat de emoție și tristețe în același timp, Răzvan Lucescu (57 de ani) nu a putut să se odihnească prea mult în noaptea de dinaintea înmormântării tatălui său. El a avut un mesaj scurt, dar extrem de puternic pentru Mircea Lucescu.
După ce a fost prezent timp de două zile la Arena Națională și a salutat pe toată lumea care a trecut să-și ia rămas bun de la tatăl său, Răzvan Lucescu și-a început ziua înmormântării extrem de devreme cu un mesaj postat în mediul online.
În jurul orei 04:00, înainte ca soarele să apară pe cer, tehnicianul formației PAOK Salonic a scris pe contul de Instagram câteva cuvinte pline de emoție. ”Odihnește-te în pace, mărețule”, a fost mesajul în engleză.
La postare, Răzvan Lucescu a adăugat o pictogramă cu două mâini împreunate în semn de rugăciune și un porumbel alb. De asemenea, el a urcat și câteva fotografii care l-au impresionat de la pelerinajul petrecut în ultimele zile la Arena Națională, când peste 15.000 de oameni au trecut să-și ia adio de la Mircea Lucescu.
În dimineața zilei de vineri, 10 aprilie, după o scurtă slujbă la Arena Națională și intonarea imnului de stat, sicriul cu trupul neînsuflețit al lui Mircea Lucescu a părăsit cel mai mare stadion al țării.
Cortegiul funerar a plecat apoi spre Biserica Sfântul Elefterie din Capitală, acolo unde are loc o slujbă condusă de vicarul arhiepiscopiei București, Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanu.
După încheierea slujbei, în jurul orei 12:00, se va pleca spre Cimitirul Bellu pentru înmormântarea cu onoruri militare a lui Mircea Lucescu. La evenimentele de astăzi, accesul a fost restricționat la cererea familiei.
Cel mai mare antrenor român va primi recunoașterea supremă și va fi condus pe ultimul drum cu onoruri militare. Acest lucru a fost posibil, după ce a fost decorat cu ani în urmă de Traian Băsescu.
Fostul președinte al României i-a oferit în anul 2009 distincția Steaua României în grad de cavaler, după ce Mircea Lucescu a câștigat Cupa UEFA ca antrenor al echipei ucrainene Șahtior Donețk.