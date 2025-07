Răzvan Lucescu, moment emoționant în fața patronului lui PAOK! Ce promisiune i-a făcut lui Ivan Savvidis. Video

Răzvan Lucescu și jucătorii de la PAOK au avut din ocazia să îl vadă pe Ivan Savvidis, patronul clubului. Controversatul om de afaceri rus de origine greacă nu a mai fost în Salonic de nu mai puțin de șase ani, din cauza anumtor probleme pe care le-a întâmpinat în această perioadă.

Răzvan Lucescu, revedere emoționantă cu Ivan Savvidis

și nu putea rata astfel ocazia de a se prezenta la unul dintre antrenamentele conduse de tehnicianul român în sensul pregătirii sezonului viitor.

ADVERTISEMENT

În ultimele luni s-a scris în presa greacă despre faptul că între cei doi ar exista unele tensiuni și chiar s-a pus problema la un moment dat ca fiul lui Mircea Lucescu să plece de la echipă în această vară.

Nu s-a mai ajuns însă în acest scenariu întrucât relațiile dintre el și finanțator au revenit rapid în matca normală. Pe de altă parte însă, este destul de clar că în sezonul trecut PAOK a avut un sezon mult sub așteptări.

ADVERTISEMENT

Ce a promis antrenorul român după un sezon dezamăgitor

Din poziția de campioană en-titre, gruparea din Salonic a ratat toate obiectivele interne în stagiunea precedentă, respectiv titlul și cupa Greciei. De asemenea, „vulturii” nu au intrat în grupa unică de Champions League și, în plus, au fost eliminați în play-off-ul din Europa League de FCSB cu o dublă înfrângere, după ce anterior campioana României învinsese la Salonic și în faza principală.

În acest context, Răzvan Lucescu a simțit nevoia să îi promită lui Ivan Savvidis în fața jucătorilor și a colaboratorilor săi că va face tot ce îi stă în putință pentru ca sezonul viitor să fie unul mai bun.

ADVERTISEMENT

Acest moment s-a produs după ce în urmă cu ceva timp patronul lui PAOK a spus în mod public faptul că este nemulțumit de ce s-a întâmplat la echipa în stagiunea trecută.

ADVERTISEMENT

Răzvan Lucescu: „Vom muri pentru rezultat”

„Chiar dacă ați spus că a fost un sezon slab, am promis în aprilie, când a fost ziua dumneavoastră, că vom lupta pentru a schimba imaginea rea pe care am avut-o până atunci. Și am făcut-o.

La fel, vă promit că vom intra pe teren și vom muri pentru rezultat. Uniți, fără niciun strop de atmosferă negativă și cu acest obiectiv clar”, a fost mesajul transmis de Răzvan Lucescu.

⚫️🦅 Η υπόσχεση του Ραζβάν Λουτσέσκου και η απάντηση στον Ιβάν Σαββίδη που ζήτησε το πρωτάθλημα, κύπελλο και καλή ευρωπαϊκή πορεία στα 100 χρόνια του ΠΑΟΚ. «Σας υπόσχομαι πως θα μπούμε στο γήπεδο και θα πεθάνουμε σε αυτό, για το αποτέλεσμα» — gazzetta.gr (@gazzetta_gr)

Așadar, atmosfera de la PAOK este una foarte bună în perspectiva noului an competițional, , înainte ca această întrevedere să se producă, încă din momentul în care s-a anunțat revenirea lui Savvidis la Salonic:

„Conducerea tehnică și jucătorii au fost deja informați că vor fi primii care se vor întâlni în zilele următoare cu patronul. Omul de afaceri va avea ocazia să abordeze o serie de probleme restante, iar prezența sa va juca un rol decisiv în rezolvarea acestora. Va avea o serie de contacte cu Răzvan Lucescu, jucătorii și, bineînțeles, cu apropiații săi”.