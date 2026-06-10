Răzvan Lucescu, negocieri bombă cu unul dintre cele mai mari cluburi din Golf! Dorit în locul lui Roberto Mancini, care va prelua naţionala Italiei

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Răzvan Lucescu este din 2021 la PAOK Salonic, club la care a scris istorie în Grecia. , cu un an înainte de finalul contractului, şi negociază preluarea unuia dintre cele mai bogate cluburi din zona Golfului.

Răzvan Lucescu negociază cu Al Sadd! E favorit să îi ia locul lui Mancini

Jurnalistul italian Gianluca Di Marzio anunţă că Răzvan Lucescu negociază preluarea echipei Al Sadd, acolo . Italianul este foarte aproape de o revenire pe banca naţionalei, după ce „Squadra Azzurra” a ratat pentru a treia oară consecutiv calificarea la Campionatul Mondial.

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Răzvan Lucescu şi-ar fi dorit să îşi ducă înţelegerea la bun sfârşit cu PAOK Salonic, adică să mai rămână până la finalul contractului, dar a rămas dezamăgit de faptul că şefii clubului i-au găsit înlocuitor şi se pregăteşte să plece de la echipa greacă.

Al Sadd este campioana ultimelor trei ediţii din Qatar şi unul dintre cele mai bogate din zona Golfului. Roberto Mancini a preluat echipa în 2025, după mandatul pe banca Arabiei Saudite. Italianul a avut un salariu de 5.000.000 de euro pe sezon. Mancini a fost convins să revină pe banca naţionalei Italiei, acolo unde va câştiga semnificativ mai puţin: 2.000.000 de euro pe an.

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A scris istorie la Salonic! Singurul antrenor al lui PAOK care câştigă două titluri

Antrenorul român a scris istorie la PAOK Salonic. Este singurul tehnician care a câştigat două titluri alături de echipa elenă, în 2019 şi 2024. A mai câştigat două Cupe ale Greciei, 2018 şi 2019, în cele două mandate pe banca echipei: 2017-2019, respectiv 2021-2026.

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Răzvan Lucescu a mai antrenat în zona Golfului pe Al Hilal din Arabia Saudită, alături de care a câştigat Liga Campionilor Asiei, campionatul în Arabia Saudită şi cupa. A stat la Hilal între 2019 şi 2021, chiar înainte să revină la PAOK Salonic.

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