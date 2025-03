Răzvan Lucescu, nemulțumit deși PAOK a câștigat în Grecia: „În play-off-ul european, am pierdut jucători esențiali”

PAOK Salonic și-a revenit după eliminarea din Europa League în fața FCSB-ului. Echipa pregătită de antrenorul român Răzvan Lucescu s-a impus, duminică seară, în campionat, cu 2-0, în fața celor de la Asteras. La final, tehnicianul s-a plâns de programul aglomerat.

Victorie pentru PAOK în campionat. Echipa lui Răzvan Lucescu rămâne departe de primul loc

Gruparea din Salonic nu traversează un sezon deloc grozav. După titlul câștigat anul trecut, PAOK este abia pe locul 4 în campionat, înainte de finalul sezonului regulat.

Totuși, grecii s-au impus, duminică seară, cu 2-0, în jocul de pe Toumba, în fața celor de la Asteras Tripoli. Răzvan Lucescu a folosit o echipă de start ușor improvizată, întrucât a vrut să menajeze o parte din jucători. Taison și Samatta au fost marcatorii golurilor.

Răzvan Lucescu: „Jucătorii sunt epuizați. Uneori nici nu apuci să-ți dai seama cu cine joci”

La final, Răzvan Lucescu a vorbit despre sezonul complicat pe care echipa sa îl traversează. , dar și de problemele medicale cu care jucătorii săi s-au confruntat în ultimele luni.

„Știți foarte bine, a fost un sezon complicat pentru noi. Am jucat un număr impresionant de meciuri, mai multe decât orice altă echipă din Grecia și Europa în 2024 – în campionat, în Cupă, în competițiile europene, peste tot. Când ai ocazia să împrospătezi echipa, trebuie să profiți de ea.

Nu cred că mai e nevoie de explicații. Exact la asta mă refeream când vorbeam despre programul extrem de încărcat. Jucătorii sunt epuizați. Anul trecut, am reușit să le oferim momente de respiro, dar au intervenit meciurile cu Panathinaikos. Consumul de energie este atât de mare, încât uneori nici nu apuci să-ți dai seama cu cine joci.

Într-un moment crucial, în play-off-ul european, am pierdut jucători esențiali. În această iarnă, am avut un val de îmbolnăviri – mulți jucători au fost nevoiți să stea 2-3 zile departe, dar virusul a rămas în vestiar. Nu am avut probleme musculare majore, în schimb, am suferit din cauza unor cartonașe roșii și a unor accidentări serioase, cum a fost cea a lui Zivkovic”, a explicat Răzvan Lucescu după meciul cu Asteras.