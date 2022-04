Răzvan Lucescu, noi afirmații dure înainte de meciul PAOK Salonic – Marseille. Ce mesaj a avut pentru francezi

În urmă cu o săptămână, la Marsilia, ultrașii celor două formații în mai multe rânduri, iar poliția franceză a fost nevoită să facă mai multe arestări.

Răzvan Lucescu, răspunsuri acide înainte de partida PAOK Salonic – Marseille

La finalul meciului din tur, câștigat de Marseille cu 2-1, tehnicianul român s-a arătat deranjat de modul în care suporterii francezi s-au comportat și le-a transmis că ar fi mai bine la returul din Grecia pentru a nu isca noi incidente.

”La meciul retur, sper că Olympique Marseille va fi primită cum am fost noi primiţi aici. Sunt dezamăgit de ce am văzut azi. Este o imagine foarte urâtă pentru Marsilia. Există multă violenţă în lume în prezent, nu mai era nevoie şi în fotbal. Mai bine ca fanii voştri să nu vină la noi”, spunea Lucescu jr. atunci.

Criticat în Franța pentru afirmațiile sale, Răzvan Lucescu a ținut să explice declarațiile sale chiar înaintea returului PAOK Salonic – Marseille. ”Nu regret ceea ce am spus. Nu spun că am venit la Marsilia pentru o petrecere, dar măcar pentru a trăi ceva frumos şi pentru a ne bucura. Şi nu asta s-a întâmplat. Ceea ce am spus a fost corect.

În loc să critice vorbele mele, cei de la Marsilia ar face mai bine să critice ceea ce s-a întâmplat la ei acasă, în două zile nebuneşti, atitudinea fanilor de la OM şi organizarea. Am avut dreptate să spun asta şi să avertizez pe toată lumea. În acest fel, am evitat multe lucruri”, a punctat românul într-o conferință de presă, conform .

Lucescu jr., elogiat de presa franceză

Partida PAOK Salonic – Olympique Marseille, din manșa retur a sferturilor de finală ale Conference League, se va disputa joi, 14 aprilie, de la ora 22:00. Deplasarea fanilor francezi în Grecia pentru acest joc a fost interzisă.

Sub titlul “Lucescu și-a făcut un prenume”, jurnaliștii publicației franceze L’Equipe au realizat un al lui PAOK Salonic. Prezentat drept moștenitorul unui antrenor legendar, Mircea Lucescu, Răzvan a scăpat de eticheta de “băiatul lui tata”, care l-a urmărit mult timp în fotbalul românesc.

Jurnaliștii francezi au subliniat și faptul că antrenorul român este un tip poliglot, care vorbește engleza, franceza, italiana și greaca, și au amintit de criticile primite în perioada în care a fost selecționerul României, între 2009 și 2011.

Răzvan Lucescu a fost elogiat și de unul dintre foștii săi jucători de la Al Hilal, Bafetimbi Gomis, care a spus că i-a făcut lobby la cluburile din Ligue 1, dar marele lui handicap este naționalitatea.