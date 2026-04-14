Răzvan Lucescu nu i-a lăsat să participe la înmormântarea tatălui lui, iar acum a dat nas în nas cu ei la antrenamentul lui PAOK. Video

Răzvan Lucescu a trecut printr-o perioadă extrem de complicată a vieții. Vineri, antrenorul și-a înmormântat tatăl, pe Mircea Lucescu, cel care s-a stins din viață la vârsta de 80 de ani. Răzvan a revenit în Grecia, iar luni, în a doua zi de Paște, a susținut primul antrenament la PAOK înaintea duelului decisiv cu AEK în lupta la titlu.

Cum a decurs primul antrenament al lui Răzvan Lucescu la PAOK după moartea tatălui său

După ultimul meci din campionat jucat de PAOK, 0-0 acasă cu Panathinaikos, Răzvan Lucescu a revenit în România pentru a fi alături de familie. Tatăl său era internat la terapie intensivă la Spitalul Universitar din Capitală. În cele din urmă, Il Luce s-a stins din viață la vârsta de 80 de ani și a îndoliat o țară întreagă.

Răzvan Lucescu a fost prezent la priveghiul tatălui său și a salutat respectuos pe toți cei care au dorit să-și ia un ultim rămas-bun de la ilustrul antrenor român. În Vinerea Mare, antrenorul de la PAOK l-a condus pe Mircea Lucescu pe ultimul drum. Trupul său neînsuflețit a fost depus în cavoul familiei din Cimitirul Bellu.

iar luni, în a doua zi de Paște, a fost prezent la prima ședință de pregătire a echipei înainte de derby-ul cu AEK, programat pe 19 aprilie. Jucătorii săi l-au consolat pentru pierderea tatălui. Fotbaliștii l-au luat, pe rând, în brațe înainte de începerea antrenamentului. Imaginile au fost postate pe canalul de YouTube al clubului din Salonic.

Răzvan Lucescu nu și-a lăsat jucătorii să vină la înmormântarea tatălui său

, întrucât ei trebuie să fie concentrați 100% pe ultimele jocuri din campionatul Greciei. Aceștia au primit două zile libere de Paște, iar acum urmează un test cu AEK, formația de pe primul loc.

Cu 5 meciuri rămase de disputat în campionatul Greciei, PAOK este pe locul secund, cu 58 de puncte. Urmează duelul cu rivala AEK, formația de pe primul loc, care are 63 de puncte. Olympiakos, celălalt gigant din Atena, este pe locul 3, la egalitate de puncte cu PAOK.