Sport

Răzvan Lucescu nu i-a lăsat să participe la înmormântarea tatălui lui, iar acum a dat nas în nas cu ei la antrenamentul lui PAOK. Video

Răzvan Lucescu a revenit la antrenamentele lui PAOK după pierderea tatălui său. Jucătorii l-au întâmpinat cu îmbrățișări. Ce urmează pentru antrenorul român
Alex Bodnariu
14.04.2026 | 10:00
ULTIMA ORĂ
Cum a decurs primul antrenament al lui Răzvan Lucescu la PAOK după moartea tatălui său
ADVERTISEMENT

Răzvan Lucescu a trecut printr-o perioadă extrem de complicată a vieții. Vineri, antrenorul și-a înmormântat tatăl, pe Mircea Lucescu, cel care s-a stins din viață la vârsta de 80 de ani. Răzvan a revenit în Grecia, iar luni, în a doua zi de Paște, a susținut primul antrenament la PAOK înaintea duelului decisiv cu AEK în lupta la titlu.

După ultimul meci din campionat jucat de PAOK, 0-0 acasă cu Panathinaikos, Răzvan Lucescu a revenit în România pentru a fi alături de familie. Tatăl său era internat la terapie intensivă la Spitalul Universitar din Capitală. În cele din urmă, Il Luce s-a stins din viață la vârsta de 80 de ani și a îndoliat o țară întreagă.

ADVERTISEMENT

Răzvan Lucescu a fost prezent la priveghiul tatălui său și a salutat respectuos pe toți cei care au dorit să-și ia un ultim rămas-bun de la ilustrul antrenor român. În Vinerea Mare, antrenorul de la PAOK l-a condus pe Mircea Lucescu pe ultimul drum. Trupul său neînsuflețit a fost depus în cavoul familiei din Cimitirul Bellu.

Antrenorul a revenit în Grecia, iar luni, în a doua zi de Paște, a fost prezent la prima ședință de pregătire a echipei înainte de derby-ul cu AEK, programat pe 19 aprilie. Jucătorii săi l-au consolat pentru pierderea tatălui. Fotbaliștii l-au luat, pe rând, în brațe înainte de începerea antrenamentului. Imaginile au fost postate pe canalul de YouTube al clubului din Salonic.

ADVERTISEMENT
Răzvan Lucescu nu și-a lăsat jucătorii să vină la înmormântarea tatălui său

De altfel, Răzvan Lucescu le-a transmis clar jucătorilor să nu vină în România la înmormântarea lui Mircea Lucescu, întrucât ei trebuie să fie concentrați 100% pe ultimele jocuri din campionatul Greciei. Aceștia au primit două zile libere de Paște, iar acum urmează un test cu AEK, formația de pe primul loc.

ADVERTISEMENT
Cu 5 meciuri rămase de disputat în campionatul Greciei, PAOK este pe locul secund, cu 58 de puncte. Urmează duelul cu rivala AEK, formația de pe primul loc, care are 63 de puncte. Olympiakos, celălalt gigant din Atena, este pe locul 3, la egalitate de puncte cu PAOK.

ADVERTISEMENT

Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
Parteneri
Edi Iordănescu a IZBUCNIT la adresa FRF după ce a apărut pe lista...
iamsport.ro
Edi Iordănescu a IZBUCNIT la adresa FRF după ce a apărut pe lista pentru postul de selecționer: 'Fraier nu o să fiu niciodată!'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!