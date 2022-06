Răzvan Lucescu nu mai e interesat de echipa națională: „N-am văzut niciun meci! Am avut altceva mai bun de făcut”

Antrenorul lui PAOK a disecat problemele fotbalului românesc, care îl determină să nu mai fie atât de atent chiar la tot ce se întâmplă în țara noastră la nivel fotbalistic.

Răzvan Lucescu nu mai e interesat de echipa națională

că nu mai este interesat de echipa națională a României, explicând exact care sunt motivele pentru care a ajuns la această decizie:

„N-am fost la meci, am avut altceva de făcut. N-am văzut meciurile, repet, am avut altceva de făcut, sunt în vacanță. Eu trăiesc altă realitate acum, sunt mai interesat de ce fac eu, de ce se întâmplă cu fotbalul din Grecia.

Probabil tata are alt sentiment și altă plăcere de a vedea meciurile de aici, eu nu. Nu știu exact de ce. Am multe meciuri pe care le văd, pe care le urmăresc, cred că suntem una dintre primele cinci echipe din Europa ca număr de meciuri jucate”.

„Dacă e să mă uit la un meci, mă uit la cele din care am de învățat ceva, cum ar fi meciurile din Premier League. Sigur că sunt la curent cu ce se întâmplă în România, dar să stau să analizez și să văd, nu.

Taică-miu are o vârstă, a fost mult acasă, are altă plăcere de a vedea meciurile. Suntem persoane diferite într-un final.

Nu mă pasionează, punct. Am antrenat națională, sunt român și cred că român fiind las un nume bun, o imagine pozitivă pe unde mă duc și în Qatar și în Arabia Saudită și în Grecia.

Am fost trei zile la Marbella și trei zile la Roma, ce era să fac, să stau să mă uit la Marbella la meciurile naționalei în loc să stau cu soția mea, mai ales după un an atât de încărcat. Dar am preferat să stau cu ea, să stau la povești de dragoste, să fac altceva.

Nu am rămas cu resentimente de când am plecat de la națională, dar am alt interes. Echipa națională e doar o echipă și sunt mai puțin atras”, a mai spus Răzvan Lucescu, la TV .

„Nu mă surprinde unde e România astăzi!”

„Nu mă surprinde unde e România astăzi, probabil și asta mă face să nu mai fiu atât de interesat. Chiar dacă am fi câștigat meciurile, am fi fost de fapt în aceeași situați. Noi nu avem un campionat puterni. De ce?

Pentru că sunt rămășițe a ce s-a întâmplat în trecut, nu e doar ceva de moment. E inadmisibil să dispară la un an sau doi ani echipe care au jucat în Champions League.

Rapid, de exemplu, dispare, se duce în Liga 5, Dinamo ajunge să retrogradeze după niște ani în care doar s-a chinuit. Să ne întoarcem în ultimii 10-15 ani ce s-a întâmplat.

Mergem mai departe și ajungem la Steaua. Care e Steaua? FCSB sau CSA Steaua, se distruge un brand. Eu nu cred că trebuia să ajungă să sufere un club, o masă de suporteri și fotbalul românesc pentru niște nebunii de care sunt vinovați 2-3 oameni”, a .

„Pentru mine, FCSB e Steaua, altfel vezi fotbalul românesc când ai unele forțe. Unde e Timișoara, care e nebună după fotbal? Sunt trei echipe care nu fac nimic. La fel și la Brașov, unde e o luptă de oameni mici. Unde e Bacăul?

Sunt implicații politice sau primari care cred că se pricep la fotbal. Mai sunt și patroni cu aceeași mentalitate. Toate acestea au un impact negativ asupra jucătorilor.

Schimbările astea de antrenori… poate că nici antrenorii nu au capacitatea de a produce un alt fotbal, dar și când vezi atâtea schimbări după o lună, după două luni… Uite, azi am aflat că Reghecampf nu mai e antrenorul Craiovei și e Balint, pe care îl știam pe la Botoșani.

Toate schimbările astea îi fac să piardă din personalitate, iar jucătorii simt asta și încep să se ascundă și să dea vina pe antrenori.

Vin la jucători. Noi am avut jucători talentați, dar e evident că nu avem caracter, nu avem spirit, jucătorul român nu e obișnuit să lupte contra dificultăților”, a mai spus antrenorul lui PAOK.