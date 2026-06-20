Sport

Răzvan Lucescu nu pleacă singur de la PAOK: „Mi-a schimbat viața!” Cine îi ia locul românului

Plecarea lui Răzvan Lucescu (57 de ani) de la PAOK a adus cu sine și alte despărțiri. Pe de altă parte, a fost anunțat cine este favorit să vină pe banca tehnică a formației din Salonic.
Traian Terzian
20.06.2026 | 09:32
Razvan Lucescu nu pleaca singur de la PAOK Mia schimbat viata Cine ii ia locul romanului
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Încă o plecare de la PAOK, după cea a lui Răzvan Lucescu (57 de ani). Sursă foto: @PAOK_FC
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PAOK Salonic trece într-o altă eră odată cu plecarea lui Răzvan Lucescu după cinci ani petrecuți pe banca tehnică. Însă, antrenorul român nu este singurul care se desparte de gruparea elenă în această vară.

O nouă plecare de la PAOK, după cea a lui Răzvan Lucescu

Odată cu Răzvan Lucescu a plecat și unul dintre cei mai importanți jucători. Este vorba de fundașul dreapta polonez Tomasz Kedziora (32 de ani), care și-a anunța despărțirea de PAOK printr-o postare emoționantă pe rețelele de socializare.

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În mesajul de adio, internaționalul polonez a vorbit la superlativ de antrenorul român și le-a mulțumit fanilor lui PAOK pentru susținere. ”Trei ani și jumătate, nenumărate bătălii pe teren și amintiri pe care nu le voi uita niciodată. Mulțumiri speciale antrenorului Răzvan Lucescu, în primul rând, ce persoană minunată.

Mi-a schimbat viața fotbalistică și m-a învățat multe. Îți doresc tot binele în viitoarea ta carieră. Fani PAOK, ați fost minunați… tu și Toumba veți rămâne pentru totdeauna în memoria mea”, a scris Kedziora, pe contul de Instagram.

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Cine vine în locul lui Răzvan Lucescu la PAOK

După un sezon în care PAOK Salonic nu a câștigat niciun trofeu și a ratat calificarea în Champions League clasându-se doar pe poziția a treia în campionat, patronul Ivan Savvidis a decis să încheie colaborarea cu Răzvan Lucescu.

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În locul tehnicianului român s-au vehiculat destul nume, însă jurnalistul italian Nicolo Schiara a anunțat că grecii au ajuns la o înțelegere cu italianul Alessio Lisci. Ar mai fi de pus la punct mici detalii, iar apoi acesta va semna un contract valabil până în 2028.

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În vârstă de 40 de ani, Lisci și-a legat întreaga carieră de antrenor de Spania. A pregătit diferite grupe ale clubului Levante, iar apoi a ajuns la echipa de seniori. După doi ani petrecuți la Mirandes, în sezonul precedent s-a aflat pe banca tehnică a Osasunei, pe care a salvat-o in extrem de la retrogradarea din La Liga.

Fanii lui PAOK, triști din cauza plecării lui Răzvan Lucescu

În ciuda faptului că ultimul sezon a fost unul mai puțin reușit pentru echipa favorită, fanii lui PAOK și-au exprimat regretul că aventura lui Răzvan Lucescu s-a încheiat. Românul este foarte popular în rândul fanilor, care îl consideră cel mai mare antrenor din istoria ”alb-negrilor”.

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”Zi neagră pentru noi! Mult succes, ai fost cel mai bun”, ”Sfârșitul unei ere! Pleacă cel mai bun antrenor din istoria lui PAOK”, ”Rămas-bun, generale! Te iubim” sau ”Nu există cuvinte să descriem ce simțim, mulțumim pentru tot”, sunt doar câteva din mesajele suporterilor.

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Traian Terzian
Traian Terzian
Traian Terzian este redactor la Fanatik. Prima experiență în presă a fost la Sportul Românesc, Mediafax, timp de 19 ani, și apoi la News.ro, până în septembrie 2017.
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