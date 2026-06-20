Răzvan Lucescu nu pleacă singur de la PAOK: „Mi-a schimbat viața!” Cine îi ia locul românului

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PAOK Salonic trece într-o altă eră odată cu plecarea lui Răzvan Lucescu după cinci ani petrecuți pe banca tehnică. Însă, antrenorul român nu este singurul care se desparte de gruparea elenă în această vară.

O nouă plecare de la PAOK, după cea a lui Răzvan Lucescu

Odată cu Răzvan Lucescu a plecat și unul dintre cei mai importanți jucători. Este vorba de fundașul dreapta polonez Tomasz Kedziora (32 de ani), care și-a anunța despărțirea de PAOK printr-o postare emoționantă pe rețelele de socializare.

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În mesajul de adio, internaționalul polonez a vorbit la superlativ de antrenorul român și le-a mulțumit fanilor lui PAOK pentru susținere. ”Trei ani și jumătate, nenumărate bătălii pe teren și amintiri pe care nu le voi uita niciodată. Mulțumiri speciale antrenorului Răzvan Lucescu, în primul rând, ce persoană minunată.

Mi-a schimbat viața fotbalistică și m-a învățat multe. Îți doresc tot binele în viitoarea ta carieră. Fani PAOK, ați fost minunați… tu și Toumba veți rămâne pentru totdeauna în memoria mea”, a scris Kedziora, pe contul de Instagram.

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Cine vine în locul lui Răzvan Lucescu la PAOK

După un sezon în care PAOK Salonic nu a câștigat niciun trofeu și a ratat calificarea în Champions League clasându-se doar pe poziția a treia în campionat, .

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În locul tehnicianului român s-au vehiculat destul nume, însă jurnalistul italian Nicolo Schiara a anunțat că grecii au ajuns la o înțelegere cu italianul Alessio Lisci. Ar mai fi de pus la punct mici detalii, iar apoi acesta va semna un contract valabil până în 2028.

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Alessio is one step away to sign for as new coach. Contract until 2028. — Nicolò Schira (@NicoSchira)

În vârstă de 40 de ani, Lisci și-a legat întreaga carieră de antrenor de Spania. A pregătit diferite grupe ale clubului Levante, iar apoi a ajuns la echipa de seniori. După doi ani petrecuți la Mirandes, în sezonul precedent s-a aflat pe banca tehnică a Osasunei, pe care a salvat-o in extrem de la retrogradarea din La Liga.

Fanii lui PAOK, triști din cauza plecării lui Răzvan Lucescu

În ciuda faptului că ultimul sezon a fost unul mai puțin reușit pentru echipa favorită, că aventura lui Răzvan Lucescu s-a încheiat. Românul este foarte popular în rândul fanilor, care îl consideră cel mai mare antrenor din istoria ”alb-negrilor”.

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”Zi neagră pentru noi! Mult succes, ai fost cel mai bun”, ”Sfârșitul unei ere! Pleacă cel mai bun antrenor din istoria lui PAOK”, ”Rămas-bun, generale! Te iubim” sau ”Nu există cuvinte să descriem ce simțim, mulțumim pentru tot”, sunt doar câteva din mesajele suporterilor.