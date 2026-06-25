Răzvan Lucescu, ofertă de la o formație de top din Arabia Saudită. S-ar bate la titlu cu Cristiano Ronaldo

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Al Ittihad, formație care are în palmares 14 titluri de campioană în Arabia Saudită, cel mai recent în sezonul 2024-2025, îl dorește pe Răzvan Lucescu (57 de ani) pe banca tehnică. Tehnicianul român este liber de contract în acest moment, după ce a plecat de la PAOK, formație la care a activat în ultimii 5 ani. Cine sunt contracandidații fostului selecționer.

Răzvan Lucescu, dorit de Al Ittihad! Cu cine se „luptă” antrenorul român

Răzvan Lucescu se numără printre principalele variante pentru banca lui Al Ittihad după plecarea tehnicianului portughez Sergio Conceicao, conform presei saudite. Alături de antrenorul român, pe lista formației din Arabia Saudită se mai află actualul selecționer al Mexicului, Javier Aguirre, antrenorul naționalei Serbiei, Veljko Paunovic și germanul Jens Wissing, care activează momentan în Japonia, la Gamba Osaka.

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Nu ar fi prima experiență a lui Răzvan Lucescu în Arabia Saudită, deoarece tehnicianul român a activat în perioada 2019-2021 la Al Hilal, alături de care a cucerit AFC Champions League, dar și două trofee interne: titlul și Cupa. , la capătul unui sezon în care echipa a terminat pe locul 3 în Grecia. .

„Sunt fericit pentru ceea ce am realizat aici la PAOK. Sunt fericit pentru momentele fantastice pe care le-am trăit la PAOK. Sunt fericit pentru trofeele pe care le-am câștigat împreună. Singurul lucru, singurul regret pe care îl am este că mi-aș fi dorit să am un alt mod de a-mi lua rămas bun de la fanii lui PAOK”, .

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Ce vedete ar antrena Răzvan Lucescu la Al Ittihad

Al Ittihad a pierdut în prima parte a acestui an două nume uriașe: Karim Benzema a plecat la rivala Al Hilal, iar N’Golo Kante a revenit în Europa, la Fenerbahce. Totuși, în lotul echipei se află în continuare fotbaliști importanți. Cel mai valoros jucător este francezul Moussa Diaby, ex-Bayer Leverkusen și Aston Villa, dar pentru Al Ittihad mai evoluează și fotbaliști precum Youssef En-Nesyri, Steven Bergwijn, Danilo Pereira sau George Ilenikhena. Până în această vară, brazilianul Fabinho era căpitanul echipei, însă contractul său expiră și nu ar urma să fie prelungit.

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Al Ittihad a terminat pe locul 5 în sezonul recent încheiat, la o distanță uriașă, 31 de puncte, de campioana Al Nassr, condusă din teren de Cristiano Ronaldo. De-a lungul timpului, pe banca lui Al Ittihad s-au aflat mai multe nume uriașe din fotbalul românesc: Anghel Iordănescu (martie 2005 – iunie 2006), Victor Pițurcă (octombrie 2014 – iunie 2015 și decembrie 2015 – iulie 2016), Ladislau Boloni (iulie – octombrie 2015) și Cosmin Contra (august 2021 – iulie 2022).