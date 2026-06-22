Răzvan Lucescu, out, Edi Iordănescu, in!? Fostul selecționer ar fi primit o „propunere financiară puternică”

ADVERTISEMENT

Răzvan Lucescu (57 de ani) a părăsit PAOK, iar România nu mai are în prezent niciun antrenor în campionatul Greciei, însă presa elenă susține că Edi Iordănescu (48 de ani) ar fi aproape de a se înțelege cu echipa ce a terminat pe locul șase în campionatul recent încheiat.

Edi Iordănescu ar putea ajunge în Grecia! Ce echipă i-a pregătit o „propunere financiară puternică”

Edi Iordănescu nu și-a mai găsit angajament după ce s-a despărțit de Legia Varșovia, însă plănuiește să preia o nouă formație pentru sezonul viitor. Grecii de la susțin că fostul selecționer al României s-ar afla în discuții avansate cu Levadiakos, echipă de mijlocul clasamentului în Grecia.

ADVERTISEMENT

Mai mult decât atât, ei spun că românul ar fi atras cu o ofertă financiară generoasă: „Conform informațiilor noastre, Iordănescu are o propunere financiară puternică din partea lui Levadiakos, care caută o soluție fiabilă pentru banca tehnică și dorește să apeleze la piața internațională. Contractul solicitat de român ar fi mai mare decât cel al predecesorului său, iar discuțiile sunt în curs de desfășurare”, a notat sursa citată anterior.

Răzvan Lucescu a scris istorie în Grecia

Pentru Edi Iordănescu ar fi extrem de dificil să egaleze performanțele pe care Răzvan Lucescu le-a reușit în campionatul Greciei. a început, de asemenea, la o echipă mică din campionat, anume Skoda Xanthi, formație care l-a propulsat la PAOK.

ADVERTISEMENT

Deși acum este un nume mare în Grecia, „clubul bicefal” nu avea decât două campionate în vitrină înainte ca românul să ajungă pe banca tehnică a lui PAOK. În doar șapte ani petrecuți la Salonic, dar și două Cupe ale Greciei. În acest moment, clubul patronat de Ivan Savvidis a intrat în hora echipelor de top ale Greciei, alături de Olympiakos, AEK Atena și Panathinaikos, iar acest lucru i se datorează în mare parte antrenorului român.