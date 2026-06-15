Sport

Răzvan Lucescu pleacă de la PAOK! Grecii anunță că antrenorul român s-a înțeles cu Ivan Savvidis

Despărțirea dintre Răzvan Lucescu și PAOK este iminentă! Presa din Grecia a anunțat că antrenorul român ce a scris istorie pe Toumba s-a înțeles deja cu Ivan Savvidis pentru reziliere
Ciprian Păvăleanu
15.06.2026 | 15:00
Razvan Lucescu pleaca de la PAOK Grecii anunta ca antrenorul roman sa inteles cu Ivan Savvidis
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Doar câteva formalități mai trebuie îndeplinite pentru ca Răzvan Lucescu să părăsească PAOK Salonic. Foto: Colaj FANATIK / Hepta.ro
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Se pare că Răzvan Lucescu (57 de ani) va pleca în cele din urmă de la PAOK, înainte ca înțelegerea sa cu clubul „bicefal” să ajungă la final. Antrenorul român ar mai fi avut un an de contract, însă presa elenă anunță că deja a ajuns la o înțelegere cu patronul echipei, Ivan Savvidis, în ceea ce privește rezilierea de comun acord.

Final de eră la PAOK! Grecii anunță că Răzvan Lucescu este ca și plecat de pe Toumba

După două mandate și ani întregi de glorie la PAOK, a venit timpul ca Răzvan Lucescu să caute o nouă provocare. Reputatul antrenor român a făcut istorie pentru formația din Salonic, alături de care a bifat cea mai prolifică perioadă din întreaga sa istorie.

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Deși nu a vrut să comenteze despre posibila sa plecare de la PAOK sau despre o nouă destinație, invocând faptul că mai are încă un an de contract, se pare că Răzvan Lucescu este pe cale să se despartă de clubul patronat de Ivan Savvidis. Presa elenă susține că antrenorul român a ajuns la un acord pentru rezilierea contractului.

Presa din Grecia, elogii pentru Răzvan Lucescu

Până ca Răzvan Lucescu să fie numit antrenor principal pe banca lui PAOK, formația din Salonic nu era considerată drept una dintre echipele importante din Grecia. Clubul „bicefal” nu se regăsea în „Sfânta Treime” a elenilor, formată din Olympiakos, AEK Atena și Panathinaikos.

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La plecarea sa, Lucescu o lasă pe PAOK drept unul dintre cluburile puternice ale țării, cu pretenții la trofee și participări în fazele importante ale competițiilor intercontinentale: „După cinci ani în al doilea mandat și aproape șapte în total pe banca lui PAOK, românul în vârstă de 57 de ani părăsește echipa de pe Toumba ca cel mai de succes antrenor din istoria lui PAOK. Lucescu pleacă lăsând o amprentă imensă asupra clubului. A câștigat două campionate ale Greciei, unul neînvins în sezonul 2018-19, două Cupe ale Greciei, a condus PAOK în nopți europene istorice și și-a legat numele de cea mai de succes perioadă din istoria modernă a clubului, care poartă semnătura lui Ivan Savvidis.

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Dar dincolo de titluri, antrenorul român a reușit să creeze o relație specială cu comunitatea PAOK, cu Salonic și cu organizația în ansamblu. O relație care a depășit adesea limitele unei colaborări profesionale”, au scris grecii de la gazzetta.gr despre Răzvan Lucescu.

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Ciprian Păvăleanu
Ciprian Păvăleanu
Ciprian Păvăleanu este jurnalist FANATIK și urmărește cele mai importante subiecte din fotbalul românesc, de la SuperLiga și echipa națională până la breaking news, reacții și povești din sport.
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