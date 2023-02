Răzvan Lucescu, poveste fabuloasă cu Gigi Becali al Greciei: “Ședință la 4 dimineața, ne-a certat când eram campioni. Mi-am dat două palme”. Asemănările dintre PAOK și Rapid. Video exclusiv

Formația tehnicianului român a obținut o nouă victorie în weekend, și a urcat pe podium în clasament.

Povești de colecție cu Răzvan Lucescu în Grecia

În cea mai recentă ediție a , Răzvan Lucescu a avut o intervenție telefonică în care a depănat povești incredibile pe care le-a trăit în Grecia, în cele două mandate la PAOK Salonic.

”Am o relație excelentă cu patronul de la PAOK. Am avut o relație excelentă cu el și în primul mandat. S-a mai schimbat. La primul mandat îi plăcea să pună presiune foarte tare. Ședințele pe care le aveam erau ședințe în care ataca foarte dur, dar la sfârșit găsea mereu momentul și venea și mă lua în brațe și îmi spunea ‘fi atent, nu e nicio dramă, ține moralul ridicat’.

Asta era strategia lui ca prin această presiune care o punea pe mine, pe management să ne țină pe toți concentrați 100%. Am avut ședințe și la 4 dimineața, nu numai la 3. Asta e fabuloasă. Era finalul de campionat, eram în frunte cu câteva etape înainte, am jucat un meci acasă, mai erau 4 etape, terminând acest meci rămâneau 3 și am acâștigat 3-0.

După meci ne-a chemat pe mine, pe căpitani, pe președinte, pe directoarea financiară și pe directorul sportiv. Pe mine m-a certat de m-a rupt, de față cu toți. După aia a avut câte un cuvânt fiecăruia, mai puțin pentru jucători. Erau 4 căpitani prezenți, i-a certat așa puțin, dar le spunea că sunt foarte buni.

Mai erau 3 meciuri de jucat și eram cu 7 puncte în fața locului 2. Când termină ședința vine la mine și îmi zice ‘vino încoace să te îmbrățișez, nu e nicio panică, dar fi atent’”, a declarat Lucescu jr.

Certați de patron când erau aproape campioni

”Ne ducem la Larisa, dacă învingeam acolo eram campioni, dacă făceam egal trebuia să mai facem un singur punct în ultimele 2 etape, iar în ultima etapă jucam acasă cu ultima clasată care era deja retrogradată. Am mers la Larisa, am făcut 1-1 și după meci, imediat ce s-a încheiat, el era la Salonic, ne-a convocat la ședință.

Am simțit că încep să tremur, știam că o fie iar balamuc. Însă, surpriza mare a fost că pe drum de la Larisa la Salonic, ne-am întors cu autocarul că sunt 2 ore, pe drum ne așteptau grupuri de suporteri din 10 în 10 kilometri să sărbătorească alături de noi pentru că înțeleseseră că e gata, nu mai avem cum să pierdem, că ne mai trebuie un punct și o să avem meci acasă cu ultima clasată.

Și din cauza asta am întârziat foarte mult și nu a mai putut să facă ședința în seara aceea, a înțeles și a amânat-o pentru a doua zi. A doua zi, la ora prânzului, ne-a chemat, eram mulți acolo, din nou managementul, eu, antrenorii mei secunzi, căpitanii de echipă.

Și a început: ‘o rușine, cum se poate asta’. Iarăși cu atacuri la mine că nu fac lucrurile bine, că nu-i țin bine în mână. S-a terminat ședința și vine și îmi zice ‘să fi atent, să fie concentrați și să jucăm la victorie, să nu riscăm nimic’”, a continuat Răzvan Lucescu, la emisiunea FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI.

Și-a dat plame în fața președintelui

”Se termină ultimul meci, ieșim campioni, e o nebunie întreagă ce se întâmplă în oraș. Era duminică și joi aveam returul de cupă ca să mergem în finală, după ce turul îl câștigasem acasă cu 2-0. Toată lumea, inclusiv băiatul lui, ne-au spus că nu avem cum să ne calificăm, că e prea mare entuziasmul, că băieții sunt goi, nu mai au energie. Le-am spus să rămână calmi.

N-am sărbătorit în privat, doar ce a fost pe străzi, apoi am avut antrenamente luni, marți și miercuri. Am făcut 0-0 la Tripoli și am intrat în finală, iar PAOK putea să facă eventul pentru prima dată în istorie. Și mai aveam un meci în campionat, eram deja campioni, dar puteam să terminăm neînvinși.

După meciul de la Tripoli, ajungem la aeroport și îi spun vicepreședintelui ‘sper că astăzi nu mai avem nicio ședință’. Și el a început să râdă și îmi spunea ‘cum să avem ședință?’ După 5 minute dau nas în nas cu vicepreședintele care avea o față până în pământ, neagră, și îmi zice ‘avem ședință’.

Ajungem la Salonic pe la 1 noaptea și ne-am dus direct la hotel pentru că acolo avea biroul. O oră de atacuri: ‘cum vrei să câștigi cupa, cum vrei să termini neînvins. Nu se poate, ce fotbal e ăsta?’. Și la final îmi zice ‘te rog să menții echipa cu un tonus bun și cu încredere’.

Îmi dau două palme în fața tuturor și zic ‘președinte, trebuie să mă duc acasă să mă uit în oglindă să-mi spun că nu am retrogradat astăzi, că am câștigat campionatul’. Mi le-am dat tare că eram și nervos.

A strecurat un zâmbet în colțul gurii și după ce s-a terminat ședința a venit, m-a luat în brațe și zice ‘ține tare echipa’. Dar eu cum să mă montez când iau numai palme de 3 săptămâni și sunt campion? Am câștigat și ultima etapă, am câștigat și Cupa Greciei”, a povestit Răzvan Lucescu.

De ce au au apărut rezultatele bune așa târziu

Tehnicianul român a dezvăluit la emisiunea FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI că în vară s-a decis la nivel de strategie a clubului să se meargă foarte mult pe jucătorii tineri și s-a stabilit ca acesta să fie un sezon de tranziție.

”Anul ăsta a pornit ca unul de tranziție pentru noi, deoarece în vară s-au schimbat foarte mulți jucători și strategia clubului a fost de a reîmprospăta lotul, de a aduce foarte mulți tineri și de a construi pentru anul viitor o echipă puternică.

Din cauza asta startul a fost, nu aș putea spune rău, dar cu două înfrângeri în derby-urile cu Panathinaikos și AEK și două remize. Era o lipsă de omogenitate, de încredere. Normal că atunci când pornești la un drum și echipa muncește în fiecare zi echipa începe să se strângă, jucătorii nou veniți încep să înțeleagă filosofia antrenorului, noi începem ca staff să ne cunoaștem jucătorii și dacă există răbdare și liniște, lucrurile încet, încet se așează.

Din octombrie am început să avem această încredere mare în tot ceea ce facem pe teren, nu am mai pierdut, am avut 4 derby-uri, unul cu Aris și trei cu Panathinaikos. Suntem într-un moment foarte bun.

Mereu mi-a purtat noroc Panathinaikos, și când am fost la Xanthi, și în prima mea perioadă la PAOK, mai puțin în finala Cupei de anul trecut când, de fapt, arbitrii au decis tot. Și penalty gratuit, și nesancționare cu roșu a jucătorilor lui Panathinaikos, și penalty nesancționat la Mitriță, dar așa fost să fie.

S-a vrut neapărat ca Panathinaikos să câștige cupa după câțiva ani în care nu avusese niciun trofeu. E, totuși, o echipă istorică, imensă pentru Grecia”, a spus Lucescu jr.

A îmbinat tinerețea cu experiența

”Suntem pe acest drum, , avem entuziasm, încredere. În primul 11 la meciul de ieri (n.r. – luni, 30 ianuarie) am avut portarul de 22 de ani, la mijlocul terenului un jucător de 22 de ani, un fundaș central de 18 ani și un atacant, număr 10, de 19 ani. Ultimii doi sunt din academia lui PAOK, dar cu adevărat foarte talentați.

Nu mă așteptam să poată juca atât de repede ca titulari, dar s-au impus, au arătat în antrenamente că e o mare dorință, o mare determinare, sunt serioși, talentați, și acum sunt jucători titulari. Nu este că a fost ceva forțat, a fost ceva normal să ajungă la acest moment.

Plus că mai avem în lot alți jucători tineri de 22 de ani, de 23 de ani. Este adevărat că avem și jucători cu mare experiență, dar cred că pentru a ajuta tinerii să crească ai nevoie să ai în spate acești jucători de experiență care pot să-i ajute, care pot să le transmită informații, care pot să-i ajute din punct de vedere al încrederii, cu o vorbă bună.

În momentele de mare dificultate, în vestiar, vocea jucătorului cu experiență este foarte importantă. Avem mai mulți lideri, dar căpitanul este Vieirinha care are 37 de ani. El nu joacă titular, dar este tot timpul pregătit să intre 20-25 de minute și o face foarte bine.

Mai este Ingason, un lider puternic, tehnic și în același timp spiritual, mai este Omar El Kaddouri, dar el este mai mult lider tehnic”, a explicat tehnicianul, la emisiunea FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI.

Dezavantajat de arbitrii în duelurile cu forțele din Atena

”Ideea noastră este să mergem meci după meci și să vedem ce obținem. N-am avut presiunea conducerii din punctul acesta de vedere, pentru că a fost această decizie de a schimba, însă știm foarte bine ce înseamnă Grecia emoțional, Salonicul care vrea tot timpul să câștige.

În 100 de ani s-au câștigat 3 titluri și atunci este această mare sete de victorie și e mai puțină răbdare. Totuși, anul acesta am sesizat o înțelegere pentru momentul nostru. Trebuie să stăm cu picioarele pe pământ, să înțelegm că avem un parcurs de făcut, că avem de muncit destul de mult.

Echipele din Atena sunt foarte împinse de tot ce înseamnă sistem. Arbitraje care îi ajută, îi protejează, pe când cu noi este exact opusul. De fiecare dată când au prilejul ne lovesc.

Și ieri am dat gol repede și după un minut, la o greșeală a apărării noastre, atacantul a scăpat singur cu portarul și s-a aruncat. Arbitrul a dat penalty, VAR-ul l-a chemat să revadă acțiunea și el a mers pe aceeași linie acordând penalty și cartonaș galben, care ar fi fost anulat, astfel portarul trebuie să stea un meci”, a afirmat Lucescu jr.

Asemănările dintre Rapid și PAOK

În finalul intervenției avute la emisiunea FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI, Răzvan Lucescu a vorbit despre asemănările dintre PAOK Salonic și Rapid, formație unde a avut cele mai bune rezultate pe plan intern.

”Nu suntem un Rapid al Greciei, aș spune că Rapidul e puțin PAOK al României, pentru că e o diferență între cele două echipe.

Am ajuns la un anumit nivel, suntem sus, dar suntem de partea cealaltă a baricadei, de partea celor defavorizați. Mai am un an și jumătate contract. E mult prea devreme să discutăm despre o prelungire”, a precizat antrenorul.