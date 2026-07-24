Sport

Răzvan Lucescu, prima decizie majoră la Al-Sadd! Cum i-a uimit pe qatarezi

Lucescu jr. a început munca la echipa din Qatar, dar lucrurile nu stau așa cum și-a dorit tehnicianul de 57 de ani, care a plecat după cinci ani petrecuți la PAOK Salonic
Catalin Oprea
24.07.2026 | 14:32
Razvan Lucescu prima decizie majora la AlSadd Cum ia uimit pe qatarezi
EXCLUSIV FANATIK
Răzvan Lucescu a început munca la arabi FOTO instagram
ADVERTISEMENT

Răzvan Lucescu a plecat în această vară de la PAOK Salonic, după cinci sezoane consecutive, și a semnat cu Al Sadd, campioana în exercițiu a Qatarului. El a început deja munca la formația din Doha, pe care a dus-o într-un cantonament centralizat în Austria.

Răzvan Lucescu a spart cantonamentul în două părți

Al Sadd a susținut deja două amicale (1-2 cu Sigma Olomouc ți 1-2 cu Shabab Al Ahli), iar Răzvan Lucescu a decis să spargă cantonamentul în două părți. Astfel, pentru a alunga monotonia, el le-a dat liber jucătorilor trei zile, după care Al Sadd se va muta în alt cantonament, tot în Austria.

ADVERTISEMENT

În cea de-a doua parte a perioadei de pregătire, Al Sadd va mai susține trei meciuri de pregătire, iar până la startul sezonului, programat pe 22 august, echipa lui Răzvan Lucescu, unde antrenor secund este Nae Constantin, va juca și un amical cu egiptenii de la Zamalek, una dintre echipele de top ale lumii arabe.

Răzvan Lucescu nu și-a putut face o idee concretă în privința lotului, deoarece a avut o situație bizară. Niciunul dintre fotbaliștii care au fost la echipa națională, participantă la turneul final din SUA, Canada și Mexic, nu a venit din vacanță.

ADVERTISEMENT
Intervenție contra cronometru în București: Unui șofer i s-a făcut rău la volan,...
Digi24.ro
Intervenție contra cronometru în București: Unui șofer i s-a făcut rău la volan, și-a sunat soția și i-a spus un singur cuvânt

Antrenorul român așteaptă fotbaliștii de la națională

Deși Qatarul a părăsit competiția pe 24 iunie, cei șase fotbaliști de națională, nu vor relua pregătirea mai devreme de 1 august. În aceste condiții, integrarea lor în echipa pe care o vrea Răzvan va fi mai dificilă și de durată, pentru că fotbaliștii cu pricina, în frunte cu vedeta Afif, vor avea nevoie de timp pentru a atinge nivelul fizic optim.

ADVERTISEMENT
Digisport.ro
"Cea mai frumoasă actriță din lume" a "rupt" tăcerea, la 3 ani de la divorț: "Întemeierea unei familii era visul meu"

Chiar și așa însă, Al Sadd este favorită la câștigarea unui nou titlu în campionatul Qatarului. Răzvan Lucescu a semnat pe doi ani cu Al-Sadd, salariul său fiind de 3.5 milioane de dolari pe sezon. Tehnicianul român ar putea încasa şi mai mulţi bani, având şi bonusuri în contract.

ADVERTISEMENT

Răzvan Lucescu a câștigat până acum în cariera sa 10 trofee, dintre care patru sunt cu PAOK Salonic, actuala sa echipă: două titluri în Grecia și două Cupe ale Greciei. Românul a reușit rezultate foarte bune în Arabia Saudită la Al-Hilal, formație alături de care a câștigat Liga Campionilor Asiei, titlul în Saudi Pro League și Cupa din această țară.

Va fi adversarul lui Cosmin Contra

În România, Răzvan Lucescu a cucerit două Cupe ale României cu Rapid București. Tehnicianul român a mai câștigat Qatari Stars Cup alături de El-Jaish.  În campionatul Qatarului, Răzvan va fi adversar cu un alt tehnician român. Cosmin Contra o pregătește pe Al Arabi, echipă care a terminat pe locul 6 campionatul trecut. Acesta a dezvăluit că „Al-Sadd este cea mai bună echipă din Qatar din ultimii 20 de ani”.

ADVERTISEMENT

Tot în Qatar este, încă, și Florinel Coman. Fostul atacant de la FCSB vrea să plece de la Al Gharafa, dar nu a ajuns la un consens pentru rezilierea angajamentului în condițiile financiare dorite de el.

Alexandru Musi ar fi vrut ca Dinamo – Universitatea Craiova să se joace...
Fanatik
Alexandru Musi ar fi vrut ca Dinamo – Universitatea Craiova să se joace pe alt stadion: „E un teren mai bun acolo!”
FCSB, cifre șocante cu Auda! Unde a pierdut, de fapt, Marius Baciu meciul...
Fanatik
FCSB, cifre șocante cu Auda! Unde a pierdut, de fapt, Marius Baciu meciul din Conference League: Târnovanu nu e singurul vinovat. Exclusiv
Românul care „atacă” Formula 1! David Cristofor a obţinut opt podiumuri în primele...
Fanatik
Românul care „atacă” Formula 1! David Cristofor a obţinut opt podiumuri în primele nouă curse ale sezonului
Tags:
Parteneri
Imagini-bombă cu Simona Țăranu, care s-a refugiat într-un colț de paradis | GALERIE...
iamsport.ro
Imagini-bombă cu Simona Țăranu, care s-a refugiat într-un colț de paradis | GALERIE FOTO
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + AFIS PROGRAM SUPERLIGA
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!