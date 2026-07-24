Răzvan Lucescu, prima decizie majoră la Al-Sadd! Cum i-a uimit pe qatarezi

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Răzvan Lucescu a plecat în această vară de la PAOK Salonic, după cinci sezoane consecutive, și a semnat cu Al Sadd, campioana în exercițiu a Qatarului. El a început deja munca la formația din Doha, pe care a dus-o într-un cantonament centralizat în Austria.

Răzvan Lucescu a spart cantonamentul în două părți

Al Sadd a susținut deja două amicale (1-2 cu Sigma Olomouc ți 1-2 cu Shabab Al Ahli), iar Astfel, pentru a alunga monotonia, el le-a dat liber jucătorilor trei zile, după care Al Sadd se va muta în alt cantonament, tot în Austria.

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În cea de-a doua parte a perioadei de pregătire, Al Sadd va mai susține trei meciuri de pregătire, iar până la startul sezonului, programat pe 22 august, echipa lui Răzvan Lucescu, unde antrenor secund este Nae Constantin, va juca și un amical cu egiptenii de la Zamalek, una dintre echipele de top ale lumii arabe.

Răzvan Lucescu nu și-a putut face o idee concretă în privința lotului, deoarece a avut o situație bizară. Niciunul dintre fotbaliștii care au fost la echipa națională, participantă la turneul final din SUA, Canada și Mexic, nu a venit din vacanță.

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Antrenorul român așteaptă fotbaliștii de la națională

Deși Qatarul a părăsit competiția pe 24 iunie, cei șase fotbaliști de națională, nu vor relua pregătirea mai devreme de 1 august. În aceste condiții, integrarea lor în echipa pe care o vrea Răzvan va fi mai dificilă și de durată, pentru că fotbaliștii cu pricina, în frunte cu vedeta Afif, vor avea nevoie de timp pentru a atinge nivelul fizic optim.

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Chiar și așa însă, Al Sadd este favorită la câștigarea unui nou titlu în campionatul Qatarului. Răzvan Lucescu a semnat pe doi ani cu Al-Sadd, salariul său fiind de 3.5 milioane de dolari pe sezon. Tehnicianul român ar putea încasa şi mai mulţi bani, având şi bonusuri în contract.

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trofee, dintre care patru sunt cu PAOK Salonic, actuala sa echipă: două titluri în Grecia și două Cupe ale Greciei. Românul a reușit rezultate foarte bune în Arabia Saudită la Al-Hilal, formație alături de care a câștigat Liga Campionilor Asiei, titlul în Saudi Pro League și Cupa din această țară.

Va fi adversarul lui Cosmin Contra

În România, Răzvan Lucescu a cucerit două Cupe ale României cu Rapid București. Tehnicianul român a mai câștigat Qatari Stars Cup alături de El-Jaish. În campionatul Qatarului, Răzvan va fi adversar cu un alt tehnician român. Cosmin Contra o pregătește pe Al Arabi, echipă care a terminat pe locul 6 campionatul trecut. Acesta a dezvăluit că „Al-Sadd este cea mai bună echipă din Qatar din ultimii 20 de ani”.

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Tot în Qatar este, încă, și Florinel Coman. Fostul atacant de la FCSB vrea să plece de la Al Gharafa, dar nu a ajuns la un consens pentru rezilierea angajamentului în condițiile financiare dorite de el.